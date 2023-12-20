麥當勞今起漲價！ 8主餐變貴、最多貴6元、1漢堡停賣 全新價格菜單一次看

麥當勞今天起漲價了！ 考量整體營運策略，自12月20日零時起調整部分產品價格，主餐單點價格調升8項，極選系列調升2-5元、部分點心、飲料調升，最多貴6元；新上市5項主餐，並停止販售BLT辣脆鷄腿堡，提醒消費者要多加注意。

速食控一定要看，台灣麥當勞今(20日)起更換新菜單，針對超值全餐部分一共有8品項調漲，漲幅2至5元，包括6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊、BLT安格斯牛肉堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯牛肉堡、凱撒辣脆雞沙拉及義式烤雞沙拉，5款配餐漲幅以勁脆配餐漲6元最多。

點心共9品項調升1至5元，像是大薯、地瓜條都變貴1元，OREO冰炫風貴4元，4塊麥克鷄塊調降3元，其餘中薯、蛋捲冰淇淋等11項點心單點價格維持不變；飲料則有6品項調漲1至6元，其中，台灣鮮榨柳丁汁變貴6元最多。

人氣商品「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」、全新「蕈菇主廚雞腿堡」，12月20日起加入「Signature極選系列」！同時，「四盎司牛肉堡」、「雙層四盎司牛肉堡」也正式回歸。

「Signature極選系列」新增「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」，以及全新「蕈菇主廚鷄腿堡」。圖／麥當勞提供

「1+1星級點」除了50元組合，現在多了69元新選擇！紅區有麥克雙牛堡、麥香魚、6塊麥克雞塊等經典商品，搭配白區小杯冷飲或熱紅茶，超值組合最多可省下35元。

麥當勞的「1+1」方案，新增加「69元組合」。圖／麥當勞提供

台灣麥當勞表示，致力提供消費者安心、美味且超值的餐點選擇，包括從2013年就推出、深受消費者喜愛的「1+1=$50」，以及17年來、全年皆可買A送B的「甜心卡」；還有免費的「得來速VIP卡」，只要加10元即可享美味三選一（小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋）。而今年10月份推出的全球版麥當勞APP，每週發送多張優惠券，提供消費者多樣的超值優惠。

圖／麥當勞提供