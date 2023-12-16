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全聯合作「蔡依林甜點」滯銷打折出清？ 一堆「打6折」黃貼紙 粉絲看到超興奮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團
圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團

全聯最新聯名合作天后蔡依林的4款聯名巧克力甜點，引起甜點美食控們的高度關注。不過自上市才經過一周，就有網友po出全聯賣場架上，一堆外盒被貼上「打6折」的甜點集合照，似乎出現了即期品打折促銷的情形，引發全聯忠實消費者們熱議。

圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團(網友 Jessica Hsu)
圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團(網友 Jessica Hsu)

全聯繼2022年聖誕節初次與蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名後，今年12月8日開賣4款巧克力甜點，從發想、口味到包裝與視覺等，天后蔡依林皆全程參與、親自監製，甜點售價99至199元不等，限時開賣到明年2月1日止。

圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團(Yin-hua Lin)
圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團(Yin-hua Lin)

有網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團中，貼出一張全聯甜點櫃裡，擺滿4款「蔡依林甜點」被貼上「6折」的黃色貼紙，「黑鑽可可罐」，原價99元打折後只要59元、「榛果生巧蛋糕」原價139元打折後只要83元。畫面一出引網友們紛紛討論，眾口同聲點出商品最大致命傷在價格。

圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團
圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團

不少網友陸續貼上全聯「一堆打6折」直擊照並留言「太貴了」、「6折我會買」、「台中我這裡也是一堆」、「彰化這裡也是一堆打折」、「我昨天回宜蘭的全聯也是這樣」，但也有網友表示「都遇不到打折，羨慕啊」、「我家這只有少量的8折」、「基隆中山都看不到這種特價品」、「竹縣這裡也不好遇到好康」。

有出現粉絲喊著看到「打6折」超興奮，但是想吃卻買不到，還說若是被他看到「一定通通掃回家吃爆，6折價最低59元實在太誘人」！

圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團(網友 白袍藥師 米八芭)
圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書社團(網友 白袍藥師 米八芭)

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