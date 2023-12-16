冬日飄香新上市！ 頂呱呱竟出全新口味「麻油雞呱呱包」 冬令進補、降溫首選麻油雞派對組合餐

速食炸雞新經典上市！ 頂呱呱翻玩經典商品推出全新口味「麻油雞呱呱包」，準備搶攻今年冬令進補市場，即日起共推出3款限定組合套餐，無論是個人獨享或是多人派對，都能享用美味暖心過冬！

圖／頂呱呱提供

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使用正宗嚴選北港胡麻油製作的「麻油雞呱呱包」，每顆69元，以獨門調配香料拌炒，並保留了麻油的最天然香氣，內含精心挑選洗淨時令鮮香菇搭配鮮嫩雞腿肉以及軟Ｑ糯米飯，黃金酥脆美味現炸，每顆69元，酥脆口感讓人忍不住一口接一口！

喜愛麻油雞系列的愛好者們，千萬不要錯過此次頂呱呱的獨家限定，「麻油雞獨享餐」主打單人即可享用，內含麻油雞呱呱包1顆、原味雞腿1支、地瓜薯條(小)、35元可樂系列飲品1杯，特價179元(原價204元)；「麻油雞雙人餐」組合有麻油雞呱呱包2顆、原味雞腿1支、辣味炸雞1塊、地瓜薯條(小)、35元可樂系列飲品2杯，特價299元(原價377元)；多人歡聚推薦「麻油雞派對組合餐」包含麻油雞呱呱包4顆、原味雞腿2支、原味炸雞2塊、地瓜薯條(小)、甜甜包2顆、可口可樂1.25L 1瓶，特價499元(原價630元)超殺優惠下殺79折。

圖／頂呱呱提供

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享用香噴噴的麻油雞呱呱包的同時，也不要錯過套餐超值加購暖心TKK湯品，只要至頂呱呱門市購麻油雞系列套餐即可享銅板價69元(原價99元)，加購TKK雞湯系列(竹笙/麻油米血)兩種口味二選一！