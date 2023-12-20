大量重複訂位再轉售！ 「島語自助餐廳」抗黃牛 公告：抓到列入黑名單

一位難求的「島語自助餐廳」爆黃牛危機！ 近期發現有人透過大量重複訂位，並在網路上進行加價轉售，一旦發現轉賣行為，將立即列入黑名單，為維護消費者權益最新釋出公告。

漢來美食10月全新推出「島語自助餐廳」，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，不只漢來美食強項「海鮮食材」無缺席，鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現流鮮魚生魚片，更包含異國料理百匯，超過200道料理，以提供美好精緻餐飲體驗為概念。

圖／翻攝島語 自助餐廳臉書粉專

島語自助餐廳自10月中調整為訂位預約須先支付訂金，每位成人500元，但最新公告指出，「餐廳發現仍有不肖份子透過大量重複訂位，在網路上進行不當轉售，嚴重損害了真正需要訂位的權益」，因此強調，「一旦發現任何侵害公平原則的行為，訂位者將列入黑名單，並取消所有訂位」，並且會持續強化監控和安全措施，採取一切必要的措施，打擊這些不法行為，確保每位消費者都能公平地獲得訂位機會。