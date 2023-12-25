冬天就是要吃鍋！「MJ Kitchen蒸鮮鍋物」吃到飽全新料理1次看，加入會員現享85折

國泰萬怡酒店的MJ Kitchen推出「蒸鮮鍋物祭」，以獨特蒸籠海鮮料理為主打，勾勒出令人垂涎的美味料理。再者新菜色包括清蒸時令蟹身、象牙蚌，以及肉質鮮美的魚捲，周末更有松葉蟹腳供應，滿足吃到飽控的味蕾享受。

圖／國泰萬怡酒店提供

冬季來臨吃鍋絕對是熱門選擇，MJ Kitchen廚藝團隊熱情推出多道蒸籠海鮮及鍋物料理，以時令蟹身、彈牙象拔蚌和甜蒜蓉蒸魚捲為亮點。周末午晚餐更有特色松葉蟹腳，生食區則提供豐富鮭魚、鮪魚片，以及受歡迎的「酥脆炸蝦」和濃郁的炸起司條。

圖／國泰萬怡酒店提供

MJ Kitchen的風格鍋物更是多樣，包括「藥燉火山排骨鍋」的中藥材香氣、本地「岡山羊肉爐」的帶皮帶骨羊肉，以及香辣的「臭豆腐毛肚鍋」。其他地區的經典鍋物如「東北酸菜白肉鍋」也相當經典，現在能品味到各種口味了，一定要試試看。

圖／國泰萬怡酒店提供

活動期間為即日起至2024/03/15(五)，用餐價格不同時段有所調整，包含周一至周五午餐、周五晚餐，以及假日午晚餐都能享受到美味的蒸鮮鍋物。蒸鮮鍋物祭，美味不設界限，歡迎揪團親臨MJ Kitchen品味無窮！

MJ Kitchen 蒸鮮鍋物 吃到飽

活動期間：即日起至2024/03/15(五)

價格：

一、周一至周五午餐 11:30-14:00每位成人原價 1,180 元起。

二、周五晚餐 18:00-21:30，每位成人原價 1,380 元起。

三、假日午餐 11:30-14:00 / 假日晚餐 18:00-21:30，每位成人原價 1,380 元起。