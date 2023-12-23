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8大品牌77折！ 三商餐飲限時「興櫃優惠」先領起來 三商巧福牛肉麵、拿坡里披薩、福勝亭統統有
超值好康來啦！三商餐飲於本月22日正式登錄興櫃(股票代號：7705)，同步宣布集結旗下8大品牌優惠放送，透過官方APP發送「三商餐飲7705興櫃樂食慶」77折優惠券，一口氣能拿到人氣三商巧福牛肉麵、拿坡里披薩炸雞、福勝亭炸豬排統統都能開吃。
三商餐飲宣布即日起至2023年12月25日止，由三商i美食卡APP開放會員領券，可選擇扣5點紅利點數即可領取旗下八大品牌，共8張77折優惠券，如三商巧福的原汁牛肉麵套餐、拿坡里的小披薩炸雞組合、福勝亭的開運豬排定食、三商鮮五丼丼飯套餐等多樣選擇，會員可憑券至「三商餐飲」全國連鎖通路門市享受超值優惠，使用期限至2023年12月30日止。
三商餐飲7705興櫃優惠
．三商巧福 77優惠券：原汁牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料，特價$165(原價$215)
．拿坡里 77優惠券：1個小披薩+9塊炸雞+1250ml飲料，特價$639(原價$831)
．福勝亭 77優惠券：開運豬排定食+芝麻牛蒡絲+飲料，特價$204(原價$265)
．三商鮮五丼 77優惠券：咖哩唐揚雞丼+芝麻牛蒡絲+飲料，特價$160(原價$209)
．品川蘭 77優惠券：蜀椒嗆麵附元盅雞湯+純釀烏梅汁，特價$200(原價$260)
．拿坡里炸雞店 77優惠券：消費滿$377 送銀絲卷
．巧福PLUS 77優惠券：紅燒牛肉麵+肉燥佐時蔬+古早味紅茶，特價$169(原價$220)
．BANCO 77優惠券：迷你小滿生火腿拼盤，特價$260(原價$340)
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