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天冷吃鍋囉！「千葉火鍋」推免千元和牛吃到飽 隱藏版炸雞快閃現身限時2天

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／千葉火鍋 提供
圖／千葉火鍋 提供

趕上這波冷颼颼天氣，千葉火鍋順勢推出最狂優惠，在竹北都會館跟新千葉火鍋-斗六店內，699元就能「和牛吃到飽」！還與善存聯名，消費滿額就能免費拿到益生菌；另外在週末12/23、24兩天，更提供限定的「松露炸雞翅」，讓大家感受到聖誕節的氣氛；最後，竹北店更推出「銀向幸福大飽滿足」優惠，滿80歲的阿公阿嬤可以免費用餐，剛好帶長輩出門吃鍋暖身啦！

圖／千葉火鍋 提供
圖／千葉火鍋 提供

從12/15起在竹北都會館、新千葉火鍋-斗六店，千葉火鍋推出全台最便宜的和牛吃到飽，最低只要699元就能享用澳洲和牛吃到飽，更首次與善存聯名，只要消費滿千元，就能獲得一盒益生菌，不怕火鍋吃太飽不好消化了！竹北店更獨家推出「銀向幸福大飽滿足」，讓80歲以上的長者可免費用餐(滿65歲469元、滿75歲429元)，是時候跟家人到千葉開心吃鍋囉～

圖／千葉火鍋 提供
圖／千葉火鍋 提供

另外，12/23、24這兩天，店內將供應噴汁炸雞翅的升級版，在醃製一天再炸的酥脆炸雞翅，淋上濃郁的乳酪松露醬，罪惡的美味限時這兩天才有，剛好要去吃飯的人可別錯過了！

千葉火鍋-竹北都會館

地址：新竹縣竹北市自強北路20號(喜來登飯店斜對面)

電話：03-6681989

營業時間：11：00～21：00

新千葉火鍋-斗六店

地址：雲林縣斗六市民生南路182號

電話： 05-5344696

營業時間：11：00～22：00

圖／千葉火鍋 提供
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千葉火鍋 吃到飽 炸雞 和牛

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