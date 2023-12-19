築間「绘馬別邸」在台北首間要開幕了！限量優惠「全品項5折」一定要衝

築間餐飲集團持續引領美食風潮！日前打造精緻燒肉新品牌——「绘馬別邸」。3月台中盛大揭幕時吸引大批燒肉控朝聖，如今將於聖誕夜12/24於台北西門町盛大開幕。讓讀者輕鬆享受獨一無二的燒肉盛宴，還有開幕當天推出的超殺優惠，全場五折快衝了。

圖／绘馬別邸提供

「绘馬別邸」以日式燒肉套餐為主打，區別於築間餐飲集團的其他用餐方式，全新套餐型態涵蓋琉璃沙拉、精緻前菜、濃郁鍋物、新鮮海鮮、色彩繽紛的田園野菜、獨特壺漬、精緻主餐和多樣選擇飲料，超過50種美食選擇超狂！

圖／绘馬別邸提供

圖／绘馬別邸提供

現在確定台北也能品味到精緻燒烤绘馬別邸的獨特滋味！「绘馬別邸－台北西門町店」營業時間長達11：00～凌晨02：30，想吃宵夜的讀者也不能錯過。

圖／绘馬別邸提供

圖／绘馬別邸提供

現在優惠開幕首日前50組用餐可享獨家五折優惠，附贈數量有限的祈願御守。還有粉絲專頁留言，即有機會獲得免排隊入場並享用餐五折優惠的資格。真的不容錯過了，快揪團吃起來了啦！