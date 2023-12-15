5大飯店「農曆春節年菜」提前開搶了！最狂早鳥直接85折

2023年末接近尾聲了，除了引頸期盼的跨年活動外，飯店業者也如火如荼展開農曆年節的年菜預購了。UDN小編精選五家飯店年菜，最狂早鳥還可以直接85折，一起來看看吧！

台北福華大飯店

福華大飯店年節主打「璀璨年味」，五大引頸期盼的明星餐廳為您打造獨一無二的年菜奢宴。江浙菜「江南春」特別奉上「賜福套餐」（8,888元／４人份）及「鴻運套餐」（18,888元／８人份），散發著濃厚的新春氛圍；台菜「蓬萊邨」優雅推出「富貴套餐」（16,888元／６人份），彰顯華麗與尊貴；粵菜「珍珠坊」精緻呈現「高陞套餐」（15,888元／６人份），品味盡頭的奢華；而西餐廳「麗香苑」以「吉利套餐」（6,888元／４人份）迎接小家庭的美好時光。預購期間即日起至2024/1/7，優享9折早鳥優惠，不容錯過。

圖／台北福華飯店提供

台北艾麗酒店

艾麗酒店精心呈獻「龍飛鳳翔」年節湯品，讓您感受節慶的暖意。「極鮮花膠粥水雞湯」（3,000元／鍋）及「極鮮花鮑粥水雞湯」（4,500元／鍋）兩款湯品，於12/31前預購更可享85折優惠。預購期間為即日起至2024/1/20或售完為止，快撥打預購電話：02-6631-8053。

圖／台北艾麗酒店提供

誠品行旅

誠品行旅「新春歡聚常溫外帶饗宴」擁有頂級主廚劉建峯的巧手烹調，菜色包羅萬象，如「迎春納福拼」、「蒜酥蝦球」、「椒鹽大黃魚」等，共同組成奢華的年節饗宴。每套僅需7,688元，即日起至2024/1/20開放預訂，12/31前訂購更享早鳥9折優惠，誠品會員更有點數累積福利。預購網址：http://www.eslitehotel.com。

圖／誠品行旅提供

台北喜來登大飯店

喜來登大飯店今年「龍躍鳴春」米其林年菜，匯聚六大餐廳的精華，讓您輕鬆品味多元美味。米其林一星請客樓的「祥龍迎春川揚宴」（每組16,800元）展現高雅風華，辰園則帶來「祥龍瑞氣粵宴」（每組10,888元）的豐盛滋味。即日起至2024/2/3可進行預購，預購電話：02-2321-5511。

圖／台北喜來登飯店提供

晶華酒店

晶華酒店年節推出四款經典中式圍爐盛宴，包括以「極品鮑魚佛跳牆」領軍的「白鯧滿漢台式帝皇宴」（13,800元／６人份），以及其他如「花膠干貝滬式龍虎宴」、「台粵式圍爐宴」及「龍蝦日式如意鍋物宴」等精緻套餐。在2024/1/14前訂購年菜套餐或晶華軒萬元以上單品，更可享栢麗廳平日下午茶券１張。12/31前訂購更享預購9折禮遇，立即撥打預購電話：02-7701-7722。