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聖誕節必吃！Krispy Kreme「閃耀聖誕甜甜圈」應景登場 還有限定一門市滿200贈「買1送1券」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

聖誕甜甜圈要打卡！為迎接年末盛事耶誕節，Krispy Kreme推出聖誕系列甜甜圈，共有聖誕樹、紅鼻子魯道夫、薑餅人及聖誕老公公等經典造型的四款新品，同時祭出禮盒及套餐優惠，這麼可愛的造型甜甜圈當然要一盒一盒帶啦。

圖／Krispy Kreme提供
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即將迎來聖誕節，甜甜圈品牌Krispy Kreme再度打造「閃耀聖誕系列甜甜圈」，有繽紛聖誕樹、紅紅鼻子魯道夫、歡樂薑餅人及聖誕老公公等四種造型和口味，彩色糖球、草莓軟糖、椰絲等統統用來妝點，為甜甜圈增添生動活潑的樣貌。其中，耶誕限定「聖誕老公公」更是應景必買，檸檬卡士達內餡酸甜交織，榮登聖誕系列中最搶手的夯品甜甜圈。

6入聖誕禮盒310元（原價330元）含4顆閃耀聖誕甜甜圈+2顆綜合甜甜圈（45元含以下）。圖／Krispy Kreme提供
6入聖誕禮盒310元（原價330元）含4顆閃耀聖誕甜甜圈+2顆綜合甜甜圈（45元含以下）。圖／Krispy Kreme提供

12入聖誕禮盒490元（原價600元）含4顆閃耀聖誕甜甜圈+8顆綜合甜甜圈（45元含以下）。圖／Krispy Kreme提供
12入聖誕禮盒490元（原價600元）含4顆閃耀聖誕甜甜圈+8顆綜合甜甜圈（45元含以下）。圖／Krispy Kreme提供

「閃耀聖誕甜甜圈」為季節限定，即日起至12/27於各門店販售，聖誕禮盒推出6入310元（原價330元）及12入490元（原價600元）的優惠價；單人獨享也有聖誕套餐可選，購買任一聖誕甜甜圈，加購任一大杯飲品現折15元；消費滿250元，還會再贈「聖誕倒數月曆小卡」一張，數量有限、送完為止。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

此外，Krispy Kreme誠品信義門市也將隨著誠品熄燈，特別祭出限店活動「買一送一」，即日起至12/24，只要於誠品信義門市消費滿200元，就送「買一送一甜蜜分享券」一張，兌換門市為新光A8門市，兌換時間則為2024/1/2至2024/1/31。

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甜甜圈 Krispy Kreme 禮盒 聖誕節 必買 買一送一

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