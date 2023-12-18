就是要最著時！萬波熱銷「春橙系列」再升級 「春橙愛玉」招牌推薦一定要喝

喜歡果香的手搖控喝起來！人氣連鎖手搖「萬波島嶼紅茶」推出當季盛產的「柳橙新飲品」，將年初深受顧客歡迎的春橙綠茶再升級，打造兩款春橙新品，喝起來酸中帶甜，還富有豐富的營養價值，讓人手搖喝起來也沒有罪惡感！

萬波「最著時」新品正式開賣。圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波最新推出「春橙翡翠」、「春橙愛玉」兩款新飲品，除了延續年初熱銷的春橙綠茶好滋味外，更將原物料升級，選用當季採收且有農糧署生產履歷認證的新鮮柳橙，分別搭配清爽的宣橋綠茶及滑嫩的萬波招牌愛玉，一次為茶控及咀嚼控打造手搖新選擇。

春橙翡翠保存了柳橙果肉，每一口都喝得到柳橙的新鮮滋味。圖／萬波島嶼紅茶提供

加了萬波招牌愛玉的「春橙愛玉」，滑嫩的愛玉讓飲品滋味層次升級。圖／萬波島嶼紅茶提供

以上兩款新飲品皆已正式開賣，萬波邀請大家再來嘗嘗升級版且「最著時」的春橙系列，不論是聚餐配著喝，還是午茶喝甜甜都剛剛好。