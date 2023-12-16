挑戰最濃草莓味！ 鶴茶樓完整17顆「草莓甘露」、聯名「ZIZONE粉紅貓草莓瓶」12/20應景開喝，再享10元純茶

草莓控必追飲品來了！ 以新鮮當季優質水果吸睛的鶴茶樓手搖店，最新推出高顏值視覺系、加入滿滿17顆台灣草莓的「草莓甘露」，以及過往曾爆紅的「草莓牛奶玻璃瓶」升級回歸，12/20應景開喝，手搖控們筆記快追。

圖／鶴茶樓提供

人氣草莓季必喝手搖「鶴茶樓」，再次讓「草莓甘露」強勢回歸，低甜度又真材實料加入滿滿17顆新鮮草莓，與國產香濃鮮奶，打成草莓風味香濃的果昔冰沙，喝得同時還咬得到草莓果粒，再添加熱銷配料鶴頂紅茶凍、及少量椰奶點綴，多種層次的口感。

此外，同步推出和韓國超夯文創IP「粉紅貓ZIZONE」聯名的限量「ZIZONE聯名草莓雪泥瓶」，以最紅角色Pingo大頭作為瓶身亮點，Pingo自帶的粉紅色與正與整杯顏色粉嫩的草莓甘露相呼應，無論是自己喝還是送人都超適合。

圖／鶴茶樓提供

少女系草莓飲料粉嫩配上Ｑ萌Pingo大頭讓人少女心噴發、IG限動狂發，並於開賣首日12/20祭出購買「草莓甘露」，加10元再多1杯任選純茶(L)優惠(每人限購兩組)，大大滿足飲料控。