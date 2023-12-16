挑戰最濃草莓味！ 鶴茶樓完整17顆「草莓甘露」、聯名「ZIZONE粉紅貓草莓瓶」12/20應景開喝，再享10元純茶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

草莓控必追飲品來了！ 以新鮮當季優質水果吸睛的鶴茶樓手搖店，最新推出高顏值視覺系、加入滿滿17顆台灣草莓的「草莓甘露」，以及過往曾爆紅的「草莓牛奶玻璃瓶」升級回歸，12/20應景開喝，手搖控們筆記快追。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

人氣草莓季必喝手搖「鶴茶樓」，再次讓「草莓甘露」強勢回歸，低甜度又真材實料加入滿滿17顆新鮮草莓，與國產香濃鮮奶，打成草莓風味香濃的果昔冰沙，喝得同時還咬得到草莓果粒，再添加熱銷配料鶴頂紅茶凍、及少量椰奶點綴，多種層次的口感。

此外，同步推出和韓國超夯文創IP「粉紅貓ZIZONE」聯名的限量「ZIZONE聯名草莓雪泥瓶」，以最紅角色Pingo大頭作為瓶身亮點，Pingo自帶的粉紅色與正與整杯顏色粉嫩的草莓甘露相呼應，無論是自己喝還是送人都超適合。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

少女系草莓飲料粉嫩配上Ｑ萌Pingo大頭讓人少女心噴發、IG限動狂發，並於開賣首日12/20祭出購買「草莓甘露」，加10元再多1杯任選純茶(L)優惠(每人限購兩組)，大大滿足飲料控。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

編輯推薦

鶴茶樓

相關新聞

挑戰最濃草莓味！ 鶴茶樓完整17顆「草莓甘露」、聯名「ZIZONE粉紅貓草莓瓶」12/20應景開喝，再享10元純茶

挑戰最濃草莓味！ 鶴茶樓17顆完整草莓「草莓甘露」、聯名ZIZONE「韓國粉紅貓草莓瓶」12/20應景開喝，再享10元純茶銅板價

全聯合作「蔡依林甜點」滯銷打折出清？ 一堆「打6折」黃貼紙 粉絲看到超興奮

全聯合作「蔡依林甜點」滯銷打折出清？ 一堆「打6折」黃色貼紙 粉絲看到超興奮

將甜美捧在掌心！ 「大苑子草莓季」2款夢幻草莓飲回歸、「莓好千層、聖誕珠寶盒」市府夢想店搶先登場

大苑子草莓季12/15台北市府夢想店限店搶鮮起跑 12/20全台大苑子限量開賣!

甜點控必搶！爆紅巴斯克「Basuku」快閃限時三天 「2款聖誕限定新品」登台要吃爆

40秒賣出140顆！甜點控必朝聖的爆紅「巴斯克蛋糕」回來了，「Basuku」再度快閃台灣，帶著經典原味及兩款聖誕限定口味搶攻甜點控的胃。快閃資訊快筆記，錯過就不知道還要等多久啦！

省錢這樣點！「手搖飲買1送1」外送優惠懶人包 加映哈根達斯「買三送三」

外送更優惠！兩大外送平台時常不定時推出手搖飲優惠，祭出消費者最愛的買一送一搶商機，以下統整UberEats及foodpanda等平台的現行優惠，手搖控快筆記！

夯到缺貨！好市多新品「10元大廠奶酪」被秒殺 網傳知名餐飲也用這款

好市多秒殺新品！近日，有網友發現好市多一款銅板價新品「奶酪」，平均下來一個只要10元，奶香濃郁又是大廠出品，一推出就被搬光光，馬上有網友回報「缺貨」、「線上也缺貨」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。