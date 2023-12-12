限量500份！ 「一滴滴EDD」號召挽袖捐血作公益 捐贈漢方「木屑蛋糕免費吃」
隨著氣候進入秋冬季節，台北捐血中心觀察發現，捐血量的減少讓血液庫存再次拉警報，尤其是O型血的庫存更是低於五天，一滴滴誠摯地邀請熱血民眾們挽袖捐血，讓愛不停歇！
以販售各種漢方甜點、茶飲、茶包等「一滴滴EDD 漢方甜點專賣店」，由第一代「信源蔘藥行」創立於1986年，命名為「信源」，謹守著中藥漢方文化的初衷，並透過實際行動，帶來正向循環，第二代經營的一滴滴EDD漢方甜點及飲品，繼續希望透過減糖療癒的木屑蛋糕，號召更多人參與公益行動。
此次捐贈的「木屑蛋糕」(葡文：serradura，粵語：木糠布甸)是源於葡萄牙的傳統甜點，由形似木屑的餅乾碎及鮮乳慕斯堆疊而得名。一滴滴EDD搭配減糖配方，並結合中醫四季養生概念幸福傳遞。
於即日起至12/15，與台北捐血中心聯合舉辦「一滴滴熱血，讓愛不停歇」公益捐血活動，地點在長春捐血室（9:00-17:00）及忠孝捐血室（11:00-19:00）。為鼓勵大眾一同參與響應，一滴滴EDD提供捐血民眾「木屑蛋糕兌換券」1張。1張券可免費兌換1份木屑蛋糕，限量500張，送完為止。此外，一滴滴EDD也特別推出「感恩熱血」優惠活動，即起至2024/01/12憑木屑蛋糕兌換券來店者，再加碼享全店商品95折優惠。
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