牛肉麵免百元！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」連續九天特價95元 加碼一條件「滷排骨免費吃」

百元有找牛肉麵又來啦！三商巧福週年慶祭出連續9天優惠活動，經典超人氣「原汁牛肉麵」及「紅燒排骨飯」統統只要95元，最高現省50元，還有超值套餐可以搭配小菜及飲料，加碼限時三天的「滷排骨免費招待」，快跟著udn小編一起看看都有哪些優惠吧！

圖／三商巧福粉絲頁

三商巧福2023週年慶，即日起至12/20，熱烈推出「原汁牛肉麵（原價145元）」、「紅燒排骨飯（原價120元）」只要95元的優惠價，還能搭配飲料及爽口小菜，牛肉麵或排骨飯加上韓國泡菜及中杯飲料也只要145元，讓你吃飽又吃巧。

圖／三商巧福粉絲頁

除了顧客們最愛的特價優惠外，三商巧福加碼限時三天「滷排骨免費送」，即日起至12/14，凡身分證號碼中出現固定且為連續數字「40」，並至門市點購任一主餐，即贈價值50元的招牌「滷排骨」乙份，直接免費加菜吃肉啦！

圖／三商巧福粉絲頁

三商巧福2023週年慶 優惠資訊

【單點優惠】

原汁牛肉麵 特價95元（原價145元）

紅燒排骨飯 特價95元（原價120元）

【超值套餐】

原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料 特價120元

原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲 特價130元

原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料 特價145元

【40th同樂 送排骨】

凡身分證號碼出現固定連續數字「40」，至門市點購任一主餐(麵/飯類商品)，免費招待「滷排骨」乙份（原價50元）

備註：數字「40」不可跳號或順序顛倒；須出示有照片之身分證件、限本人使用、每證每日限換一份

圖／三商巧福官網

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