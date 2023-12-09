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可以吃的聖誕花圈！【堤諾義大利比薩】雙口味新品限量販售 1月1日前81折吃到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／堤諾義大利比薩 提供
圖／堤諾義大利比薩 提供

聖誕節跟跨年要來啦～【堤諾義大利比薩】為了這個適合親友歡聚的節慶，以聖誕節到處都有的聖誕花園為發想，應景推出「聖誕圈在一起」的兩款新品，搭配開胃小點、甜點及飲料變成大餐，1/1前在各門市、外送平台限時供應，要帶給大家濃濃的聖誕氛圍～

圖／堤諾義大利比薩 提供
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圖／堤諾義大利比薩 提供
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在聖誕節時，常見掛在家門口的聖誕花圈，其實有著「祝福降臨」的意義，【堤諾義大利比薩】延伸這個寓意，希望大家在聖誕節這個節日時，可以與親友齊聚、圈在一起，特別推出了「墨西哥烤雞花圈比薩」、「蘿勒小螃蟹花圈比薩」兩項新品，以主廚特製的波隆那紅醬、青醬為底，和烤雞肉、鹹香臘腸和墨西哥辣椒的搭配，還有海鮮的組合，做出兩種花圈比薩，為大家帶來明年的祝福。

圖／堤諾義大利比薩 提供
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有很多朋友聚餐的話也不用怕，剛好可以限時81折只要869元(原價1068元)吃到聖誕節套餐，除了主餐外，另外有開胃菜、甜點、飲料等；如果人沒那麼多，單點任一主餐，拍照打卡也有贈可可QQ球跟吉拿棒各一份，可以吃到兩個甜點，該揪朋友吃個溫馨大餐、來交換聖誕禮物囉！

圖／堤諾義大利比薩 提供
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