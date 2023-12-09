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「茶茶小王子」限時199元甜點吃到飽加價購！每日限量40位，沒排到還可免費吃抹茶霜淇淋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／茶茶小王子提供
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「茶茶小王子」攜手台大農場，帶來全新甜點體驗。限時「199元甜點吃到飽加價購」活動在茶茶小王子台大店展開，每天下午兩點開始，吸引台大生熱議。這場特殊合作融合了台大農場的友善動物福利理念，搭配科學養殖的高營養鮮奶，與茶茶小王子的特調飲品、自製甜點完美交融，為味蕾帶來前所未有的享受。

圖／茶茶小王子提供
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圖／茶茶小王子提供
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活動每場限定40組入場，號碼牌於下午兩點發放，兩點半正式開放入場。

圖／茶茶小王子提供
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即日起至12月15日，在店內購買任一款飲品即享199元升級甜點吃到飽。當天未能入場者更有驚喜，下午三點半至四點半可憑號碼牌免費兌換抹茶霜淇淋。這場抹茶之旅，絕對是抹茶愛好者不容錯過的美味盛會。值得一提的是該活動限定台大師生與校友喔。

圖／茶茶小王子提供
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