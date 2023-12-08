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港點控2023年末必吃！點點心獨家「6款聖誕新品」限店開賣 擬真「荔芝蝦球」牽絲必吃 加碼再贈「線上刮刮卡」統統有獎
港點控年末開吃！來自香港的人氣港點品牌「點點心」為迎接年末特別於信義形象店推出6款獨家餐點，包含霸氣港式伊麵、可愛荔枝起士蝦球、夢幻莓果雞蛋仔及聖誕微醺調酒等，從主食、點心甜點到飲品統統為你帶來煥然一新的味蕾饗宴。
潮流系港點名店「點點心」自12/8起至明年1/1推出聖誕期間限定新品，於品牌首家旗艦店「點點心 信義形象店」開賣6款限店餐食及調酒，有港味十足的「避風塘香蟹蒸拌麵」、創意小食「貴妃荔芝蝦球」等涮嘴主食鹹點，限定甜品「濃莓小姐雞蛋仔」搭配哈根達斯冰淇淋、棉花糖、草莓餅乾棒，酸甜滋味吃不膩。
除了店內以香港地名為靈感的6款調酒外，加碼再推「聖誕老人的紅棉襖」、「馴鹿魯道夫」及「Gin勾貝爾圓舞曲」等3款聖誕限定調酒，分別喝得到蘋果威士忌、伏特加及莓果酒飲，與其組合的多層次風味口感。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
不僅有聖誕限定餐食，點點心也於全台門市祭出「豬你聖誕快樂」優惠活動，即日起至2024/1/1，凡至點點心門市消費，四人同行即贈「線上刮刮卡」乙張，有機會刮出全單招待12%OFF優惠券、100元折價券、豬仔流沙包兌換券及可愛豬仔杯墊等，張張有獎，等你來吃飽飽試手氣。
點點心 「豬你聖誕快樂」活動資訊
活動時間：即日起至2024/1/1
活動內容：活動期間至點點心全門市消費，四人同行即贈「線上刮刮卡」乙張，內含：全單招待12%OFF優惠券、餐點$100元折價券、招牌豬仔流沙包兌換券、品牌豬仔杯墊等（張張有獎）
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