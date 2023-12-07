酸菜魚席捲全台！這一鍋全新「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」開幕套餐6折、對中2個3再送麻辣雙蛋

酸菜魚席捲全台！「這一鍋」集團精心打造全新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，首先竹北盛大登場，以酸菜魚新概念，慶祝開幕期間特別推出「吃鍋6折、竹北人免費升級」的優惠，成為美食愛好者的必訪之地，真的要衝去吃了。

圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供

「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」強調以獨特的鴛鴦鍋吃法為特色，希望能打造有別於其他競業的優點，因此主打兩款酸菜魚湯底。第一款招牌「泡椒酸菜魚」以雲林大埤酸菜、烏鱧魚為主，融合朝天椒、青花椒、秘製辣油，打造出層次豐富的鮮麻酸爽口感；至於另一款「老火酸白菜魚」則表現溫和順口的風味，搭配特色「芋香米」好吃到不行。

圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供

圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供

現在為慶祝開業，「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」在試營運期間（12/6-12/8），只要追蹤官方IG即可一份套餐6折優惠；還有12/9-12/14期間，凡出示標有「新竹縣市」的身分證或學生證，即可零成本升級為「鴛鴦雙口味」再獲贈美味「搖滾魚皮」一份，就是想讓學生吃飽飽；最後更有別出心裁的「兩個3」活動，持有對中身分證的幸運食客可免費獲得「麻辣雙蛋」一份。

「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」以其創新口味、獨特搭配和限時優惠，勢必在竹北掀起一陣吃鍋熱潮，讓饕客們欣喜不已，期待消費者能在這個美食殿堂中享受美食饗宴，趕快打電話詢問吧。

地址 : 302新竹縣竹北市光明一路165號

電話 : 03-657-1717

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