陪大家過新年！SUBWAY期間限定「濃郁系」潛艇堡 復刻義式披薩＋滿滿起司
正餐、點心的好夥伴【SUBWAY】2023歲末新品來啦～把義大利披薩裡經典的元素都加到潛艇堡裡，推出「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，除了有道地的辣香腸、臘腸之外，再加上雙份起司和清爽蔬菜，濃郁又爽口，只賣到2024年1/9，剛好陪大家跨越到2024年，記得把握販賣期限吃吃看～
使用義大利番茄醬打底，加上義式辣香腸、義式煙燻臘腸，還有培根、洋蔥絲、青椒絲、黑橄欖等配料，再以雙份起司結尾，「濃郁系披薩堡」完美復刻了義式披薩的經典元素，兩種香腸加上雙倍起司的濃郁感，遇上蔬菜後在嘴裡達到完美的平衡，現在還能免費升級，換成「火焰烤餅」，口感更有層次。
除了濃郁系披薩堡外，SUBWAY也推出「麻辣餅乾」，吃起來甜甜又鹹鹹再帶點微辣，味道超奇妙，是屬於敢大膽嘗試的人的驚奇點心；12/26前還有滿299送代言人車銀優限量相片小卡活動(送完為止)，想入手的粉絲們動作要快！
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