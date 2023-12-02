炸雞桶買1送1！拿坡里「八塊酷滋桶、胡椒雞翅」買一送一 NENE Chicken「炸全雞」實現吃雞自由
拿坡里炸雞桶買1送1！炸雞控最愛的「炸雞桶買一送一」又來了，拿坡里炸雞專賣店限定推出「八塊酷滋桶」買一送一，直接現省401元。還有NENE Chicken新推最狂「炸全雞套餐」，讓你一次吃過癮，年底再實現一波炸雞自由！
拿坡里炸雞專賣店自即日起至2024/1/3推出限時優惠「八塊酷滋桶買一送一」，特價只要399元（原價800元）就能開吃多汁腿排及酥脆棒腿，雙倍的份量加倍的滿足，一桶八塊酷滋桶內含6塊腿排和2隻雞腿。此外，喜歡吃雞翅的朋友看過來，同步加碼「胡椒雞翅買一送一」，內含3隻翅小腿及3隻2節翅，120元輕鬆帶回家（原價240元），數量有限、售完為止。
此外，韓國連鎖炸雞大牌「NENE Chicken」也於即日起至12/31推出爽度滿分的「炸全雞套餐」，整隻金黃炸雞扒開吃更過癮，醬料口味任選兩種，內含薯條、切達起士薯球各一份及1250ml可樂一瓶，即日起開放預訂，最快可取餐日為12/8後，想吃記得提前預約喔！
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