徵求大胃王！爭鮮迴轉壽司「大胃王免單挑戰」再開催 旗下「定食8」加碼一門市「6大定食免費吃」
大胃王來免費吃！爭鮮迴轉壽司推出「極限大胃王」受到熱議，本月起的每週二都將於北中南6縣市同步開跑，共有四天機會，限時50分鐘內吃完15盤就能享有8折優惠，食用盤數超過身高直接「免費」，不論是不是大胃王都能來趣味挑戰一下。
爭鮮迴轉壽司「極限大胃王」再開催，活動於12月起每週二在全台北中南共6間門市同步啟動，活動門市包含新埔店、花蓮吉安店、竹北自強店、北門家樂福店、高工店、三多店等，以門市現場報名為準，各場次於11:00-20:00進行，比賽限時50分鐘，只要在時間內吃光15盤即打8折，100盤現享5折，最狂「食用盤數超過身高」直接免單，即使吃沒超過15盤也僅以原價計算，因此讓不少人躍躍欲試。
此外，爭鮮旗下品牌「定食8」也同樣祭出大胃王召集令，徵求各路好手挑戰「6大定食免費吃」，活動自12/21起持續四個週四，並於指定門市定食8土城家樂福店開跑，須於活動三天前攜身分證至門市報名，名額有限、額滿為止，分為上午場（11：00）、下午場（17：00）等兩個場次，於活動前15分鐘完成報到。限時50分鐘，完食A餐或B餐可享8折，吃完A+B餐則享5折，若能成功挑戰「大胃王全餐A+B+C」即全額免費，大胃王們準備一次爽吃啦！
爭鮮迴轉壽司 極限大胃王活動資訊
活動時間：12月起每週二
活動門市：爭鮮迴轉壽司新埔店、花蓮吉安店、竹北自強店、北門家樂福店、高工店、三多店
活動詳情：極限大胃王 活動辦法
定食8 大胃王召集令活動資訊
活動時間：12/21起持續四個週四
活動門市：定食8土城家樂福店（新北市土城區青雲路152號1樓）
活動詳情：大胃王召集令 挑戰6大定食
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