在韓有200多家分店「所淋麻辣소림마라」首度進駐台灣啦！40種食材秤重任吃

全新台灣韓國美食品牌「所淋麻辣소림마라」開吃了！同時是南韓最受歡迎的連鎖品牌在台開出的第一家分店。這裡不同於一般的滷味店，用餐方式仿佛走進加熱式滷味的奇妙境地，賓客可以盡情挑選心儀食材，並享受多樣化的選擇。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

精心引進南韓的麻辣燙品牌「所淋麻辣소림마라」，這裡不僅是用餐，更是一場風味之旅。挑選食材是自由自在的，而計價方式更是獨樹一格，根據挑選的重量計算，此外，辣度的調整更是一大特色，從微辣到麻辣，分成1到6個等級，甚至還有適合不愛辣味的朋友的0等級，提供清香的牛骨高湯享受，滿足「不辣控」的美食需求。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

該店位於「蘆洲家樂福4樓」，門口映入眼簾的餐檯上有超過40種新鮮蔬菜、火鍋料、丸子和魚板等，簡直可以吃超飽。而夾好心愛的食材後，再持需求訂單前往櫃臺秤重計價。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

尤其值得一提的是肉類部分，提供牛、羊、豬、雞四種口味，每份只需70元。冬季來了天氣冷了，快揪團享受韓式風味饗宴，保證獲得極致的滿足。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

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