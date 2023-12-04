快訊

莫那魯道躲日軍的最後藏身地 馬海濮岩窟坍塌引嘆息

穿DPP制服激吻、住建商豪宅… 賴清德團隊怎麼了？

印尼火山爆發登山客灰頭土臉慘況曝 4日再噴發暫停搜救行動

在韓有200多家分店「所淋麻辣소림마라」首度進駐台灣啦！40種食材秤重任吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

全新台灣韓國美食品牌「所淋麻辣소림마라」開吃了！同時是南韓最受歡迎的連鎖品牌在台開出的第一家分店。這裡不同於一般的滷味店，用餐方式仿佛走進加熱式滷味的奇妙境地，賓客可以盡情挑選心儀食材，並享受多樣化的選擇。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

精心引進南韓的麻辣燙品牌「所淋麻辣소림마라」，這裡不僅是用餐，更是一場風味之旅。挑選食材是自由自在的，而計價方式更是獨樹一格，根據挑選的重量計算，此外，辣度的調整更是一大特色，從微辣到麻辣，分成1到6個等級，甚至還有適合不愛辣味的朋友的0等級，提供清香的牛骨高湯享受，滿足「不辣控」的美食需求。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

該店位於「蘆洲家樂福4樓」，門口映入眼簾的餐檯上有超過40種新鮮蔬菜、火鍋料、丸子和魚板等，簡直可以吃超飽。而夾好心愛的食材後，再持需求訂單前往櫃臺秤重計價。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

尤其值得一提的是肉類部分，提供牛、羊、豬、雞四種口味，每份只需70元。冬季來了天氣冷了，快揪團享受韓式風味饗宴，保證獲得極致的滿足。

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專
圖／自「所淋麻辣소림마라」臉書粉專

延伸閱讀：

炸雞桶買1送1！拿坡里「八塊酷滋桶、胡椒雞翅」買一送一 NENE Chicken「炸全雞」實現吃雞自由

IKEA「熊熊包」免掏錢帶回家！12月限定必吃「厚巧克力霜淇淋」銅板價開賣 再冷都要吃

滷味 火鍋 家樂福 麻辣燙 韓國美食

相關新聞

歡慶中華隊首勝！超商咖啡第2杯半價、美廉社茶葉蛋2顆16元

第30屆亞洲棒球錦標賽首戰昨晚開打，中華隊奪下首勝，超商、超市也立即推出一系列優惠，為中華隊加油，也與全民一同歡慶棒球賽...

在韓有200多家分店「所淋麻辣소림마라」首度進駐台灣啦！40種食材秤重任吃

全新台灣韓國美食品牌「所淋麻辣소림마라」開吃了！同時是南韓最受歡迎的連鎖品牌在台開出的第一家分店。這裡不同於一般的滷味店，用餐方式仿佛走進加熱式滷味的奇妙境地，賓客可以盡情挑選心儀食材，並享受多樣化的選擇。

500趴2023／史上最強陣容！第四屆「500趴」三天湧破13萬人次

質感青年刊物「500輯」所主辦的全台最大質感市集「500趴2023」，今年端出史上最強出攤陣容，連續3天在台北101水舞...

炸雞桶買1送1！拿坡里「八塊酷滋桶、胡椒雞翅」買一送一 NENE Chicken「炸全雞」實現吃雞自由

拿坡里炸雞桶買1送1！炸雞控最愛的拿坡里「炸雞桶買一送一」又來了，還有NENE Chicken新推最狂「炸全雞套餐」，讓你一次吃過癮，年底再實現一波炸雞自由！

500趴2023／gubami Social首度出攤攜手「週末炸雞俱樂部」、采采食茶端出「蔥燒海參飯」

第四屆「500趴2023」首日即端出超強陣容，由亞洲最佳女主廚陳嵐舒所領軍的「gubami Social」獨家跨界攜手「...

500趴2023／預約困難名店首度出攤 飛花落院、鄒記食舖一上架就秒殺

「500趴2023」開幕首日最受矚目的，莫過於首度出攤的預約困難店「飛花落院」與「鄒記食舖」。,

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。