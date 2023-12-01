快訊

停火時間到！以軍宣布重新開戰 稱「哈瑪斯違反協議」

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

蔬食「未來市集」限定2日週末盛大登場！闖關再抽全新iPhone 15

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

一起「蔬食，永續，愛地球」！吃蔬食就是這麼潮，第四屆「未來市集」將於12月2日正式開幕，不只有chill的野餐環境與趣味好玩的闖關任務，還有超過40攤的蔬食名店、小吃甜點、咖啡飲冰品及永續用品等，自帶餐具者還能享指定攤位餐點優惠，更狂闖關任務再抽iPhone 15，蔬食愛好者快揪團一起響應吧！

圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

將於12月2日至12月3日在松山車站南側交4戶外廣場舉辦的第四屆《未來市集 Green Together》，預計掀起一場耶誕永續生活的盛宴。且六大特色活動中，以公益清新亮點為焦點，引領參與者探究永續生活的奧秘。

圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

至於進入市集，品嚐蔬食成為潮流，每一道菜餚都帶給讀者豐富多層次的口感滋味，絕對會震撼對蔬食料理的想像。不僅如此，更令人期待的是闖關任務，參與者可免費玩扭蛋，有機會贏得豐富好禮，甚至有機會抱回全新的iPhone15！限定2日快安排時間逛起來囉。

圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

未來市集

日期｜2023/12/02(六)－12/03(日)

時間｜12:00－19:00

地點｜松山車站南側交4戶外廣場(信義區松隆路327號)

官網｜https://www.niusnews.com/event/futuremarket4

圖／翻攝自未來市集官網
圖／翻攝自未來市集官網

延伸閱讀：

ACME高升了！首進駐101的35樓，開幕套餐免費送餅乾，Happy hour酒水8折

5家必吃「30公分巨大可頌」1次看！黃金比例、8倍霸王可頌統統吃得到

蔬食 市集 咖啡 小吃

相關新聞

蔬食「未來市集」限定2日週末盛大登場！闖關再抽全新iPhone 15

一起「蔬食，永續，愛地球」！吃蔬食就是這麼潮，第四屆「未來市集」將於12月2日正式開幕，不只有chill的野餐環境與趣味好玩的闖關任務，還有超過40攤的蔬食名店、小吃甜點、咖啡飲冰品及永續用品等，自帶餐具者還能享指定攤位餐點優惠，更狂闖關任務再抽iPhone 15，蔬食愛好者快揪團一起響應吧！

12月「foodpanda優惠碼」懶人包來囉！新推「胖達幣」完成指定金額訂單就能賺

每年12月各種節日聚餐、活動不斷，foodpanda看準消費者需求，攜手必勝客、漢堡王等連鎖品牌提供限時輸碼買1送1的熱...

姓名有「這6個字」任一！吃「嚮辣」88折 肉品大升級

王品旗下的麻辣鍋吃到飽「嚮辣」為迎接2週年，特別推出升級活動，加入「冠軍澳洲純血和牛吃到飽」，針對頂級方案，還可一次無限...

師大分部「神之臭豆腐」開店面了！賈永婕深夜排隊也要吃 落腳永和、價格曝光

最頂臭豆腐終於有新店面了！ 位於北市師範大學附近一家「師大分部臭豆腐」攤車，堪稱史上最難搶訂、也是許多老饕的口袋名單，內行饕客都稱它為「神之臭豆腐」，加上藝人賈永婕排隊認證打卡後，更是一「盤」難求。如

霜淇淋買1送1、壽司免費升級1+1！「爭鮮PLUS」開新店

除了原有迴轉台，還增加「直送列車」的升級版爭鮮「爭鮮PLUS」，將於12月1日於捷運善導寺週邊開設台北市首間門市。為慶祝...

1人4880！最貴Buffet「饗」跨年夜開訂　菜色再升級

2023年即將邁入尾聲，想好要去哪裡跨年了嗎？饗賓餐旅旗下的「饗 A joy」、「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」預計將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。