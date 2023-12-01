蔬食「未來市集」限定2日週末盛大登場！闖關再抽全新iPhone 15

一起「蔬食，永續，愛地球」！吃蔬食就是這麼潮，第四屆「未來市集」將於12月2日正式開幕，不只有chill的野餐環境與趣味好玩的闖關任務，還有超過40攤的蔬食名店、小吃甜點、咖啡飲冰品及永續用品等，自帶餐具者還能享指定攤位餐點優惠，更狂闖關任務再抽iPhone 15，蔬食愛好者快揪團一起響應吧！

圖／翻攝自未來市集官網

將於12月2日至12月3日在松山車站南側交4戶外廣場舉辦的第四屆《未來市集 Green Together》，預計掀起一場耶誕永續生活的盛宴。且六大特色活動中，以公益清新亮點為焦點，引領參與者探究永續生活的奧秘。

圖／翻攝自未來市集官網

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至於進入市集，品嚐蔬食成為潮流，每一道菜餚都帶給讀者豐富多層次的口感滋味，絕對會震撼對蔬食料理的想像。不僅如此，更令人期待的是闖關任務，參與者可免費玩扭蛋，有機會贏得豐富好禮，甚至有機會抱回全新的iPhone15！限定2日快安排時間逛起來囉。

圖／翻攝自未來市集官網

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未來市集

日期｜2023/12/02(六)－12/03(日)

時間｜12:00－19:00

地點｜松山車站南側交4戶外廣場(信義區松隆路327號)

官網｜https://www.niusnews.com/event/futuremarket4

圖／翻攝自未來市集官網

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