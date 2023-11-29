ACME高升了！首進駐101的35樓，開幕套餐免費送餅乾，Happy hour酒水8折

ACME「高升新檔次」！於台北101的35樓新展店，推出令人垂涎欲滴的高空早午餐饗宴。不僅能欣賞絕美的台北市景，還提供自家研製的獨特餐盒、蛋糕點心以及多款精緻鹹點，配上店內環境以都市咖啡空間為設計靈感，一踏入即感受陽光灑落，綠植點綴增添悠閒氛圍，現在還有指定套餐免費送101手工餅乾，快吃起來！

圖／CAFE ACME提供

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讀者可一邊沉醉在早午餐的味覺饗宴，一邊俯瞰台北城市的繁華風光，感受美好生活的滋味！現在還有Happy Hour時段，每日15:00～17:30，享受紅白酒8折、調酒第二杯半價等多項優惠。另外，從11月29日至12月31日，凡購買開幕限定套餐或ACME品牌商品，更可免費獲得限量101造型手工餅乾，每日數量有限，請把握機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／CAFE ACME提供

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ACME台北101門市位於台北最高的辦公大樓，提供多款限定餐點。ACME團隊巧妙設計多款全新餐盒，每週一至週五上班日中午時間推出。此外，門市更推出多款別緻的自家製手工蛋糕，包括清新的檸檬蛋糕、甜蜜的紅蘿蔔蛋糕等。無論品味還是視覺，ACME都將為讀者帶來極致美好的用餐體驗。趕快揪團享受「高空美食」吧！

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