12／1快閃新店裕隆城！ 珠寶盒推紐約爆紅「圈圈可頌」買1送1 猜拳贏免費再送「香檸圈圈」

新店甜點控準備衝裕隆城了！台北法式手工甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」，12/1至2024/1/31首度快閃到新店，除了供應多款熱銷烘焙品，更加碼限定推出紐約爆紅、風靡日韓的「圈圈可頌」，並於12/1至12/3、12/30至2024/1/1指定6天，祭出圈圈可頌「買一送一」，每日限量50組，另加購TERRA土然巧克力飲品可折抵20元。

圖／珠寶盒法式點心坊提供

「珠寶盒法式點心坊」快閃新店裕隆城最大亮點是開賣療癒又可愛的「圈圈可頌」，共有6款，如酸甜薄荷檸檬奶油餡的「香檸圈圈」；杏仁帕林內奶油餡的「焦糖鹽之花圈圈」；法國殿堂級巧克力L’Opera 66%阿卡朵巧克力餡「黑巧圈圈」；還有「開心果圈圈」、「栗子奶油圈圈」和「覆盆子圈圈」，更推出聖誕節限定聖誕蛋糕、國王餅、潘妮朵尼、彩繪餅乾等聖誕商品。

圖／珠寶盒法式點心坊提供

圖／珠寶盒法式點心坊提供

珠寶盒誠品生活新店裕隆城快閃店將於12/1起跟大家見面，於12/1~12/3、12/30~1/1期間推出「買一送一」優惠。12/4~12/10則是買兩個圈圈可頌，再和店員猜拳贏送「香檸圈圈」乙個。

同時更攜手巧克力名店「TERRA土然」共同打造巧克力行動吧，提供二款口感絲滑清爽的氮氣巧克力與一款濃醇苦甜熱巧克力，每杯售價180元，但凡購買圈圈可頌及可頌系列商品，加購TERRA土然巧克力飲品可折抵20元，記得前往享受最療癒的午後時光。

圖／珠寶盒法式點心坊提供

珠寶盒誠品生活新店裕隆城快閃店

快閃期間：2023/12/1~2024/1/31

地址：新北市新店區中興路三段70號1F

營業時間：週日~週四11:00～21:30；週五、六11:00～22:00

圖／珠寶盒法式點心坊提供

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