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甜點大軍來襲！「食芋堂」爆出10款芋頭X草莓甜點 夢幻逸品台中店快閃復出

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／食芋堂 提供
圖／食芋堂 提供

隨著天氣變冷，草莓季終於來啦！以芋頭甜點為主打的【食芋堂】一口氣推出了10款芋頭＋草莓的甜點，無論是蛋糕泡芙、果凍、大福，各種口感應有盡有，這次想要攻陷芋頭控跟草莓控的戰力太強大！你準備好用錢錢接受它們的挑戰了嗎？

圖／食芋堂 提供
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圖／食芋堂 提供
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接近年末，不管是聚餐還是過節日慶祝，用美味的蛋糕當作結尾是一定要的！【食芋堂】首次推出4吋＋8吋的雙層蛋糕，裡頭舖了招牌芋泥、布丁還有果物內餡，外觀簡單又典雅，份量也剛剛好；如果不喜歡吃太多鮮奶油的話，也可以挑選裸蛋糕、草莓果凍跟芋泥的組合「草莓啵啵」，口感清爽、不會太過厚重。

圖／食芋堂 提供
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圖／食芋堂 提供
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除了蛋糕之外，還有草莓＋芋泥＋卡士達的組合：草莓芋泥盒、草莓芋泥泡芙、草莓芋子燒、草莓半芋燒，還有兩者直球對決的「草莓芋泥球」，以及只有台中店限定販售的夢幻逸品「草莓芋泥脆皮泡芙」，芋泥跟卡士達雙醬與裏上碎杏仁的脆皮泡芙，一拿到手一定要馬上吃掉！只在台中店快閃復出，而且是限量供應；最後要提醒大家，台中店只有週五、六、日才有營業唷！

圖／食芋堂 提供
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食芋堂

仁愛總店：台北市大安區仁愛路四段345巷5弄7號

行天宮概念店：台北市中山區松江路297巷5號

台中週末店：台中市西區中興街142號，僅五、六、日營業

營業時間：12：00～18：00、國定假日12：00～17：00

電話：02-77163336

圖／食芋堂 提供
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