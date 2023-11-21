林東芳父親賣麵一甲子！ 家屬低調證實「7月離世」 饕客嘆：年輕歲月一同消逝了

位於八德路上、曾獲米其林必比登的「林東芳牛肉麵」遠近馳名，而位於信義區台北醫學院附近的「林家藥膳原汁牛肉麵」，則是林東芳父親開設的麵店，堅持選用台灣牛，中藥材熬煮的牛肉湯頭，吸引了眾多饕客喜愛。

圖／翻攝Google map

泌尿科醫師戴醫師在臉書表示，「林家藥膳原汁牛肉麵」是他從學生時就很愛的一家店，自己在等待手術的空檔，到醫院旁的林家牛肉麵用餐「走進店裡，坐在店裡切豆干的白髮老闆不見了！取而代之的是年輕的接班人」好奇詢問老闆是否退休，年輕老闆、林家的小兒子淡淡回答「走了！」

圖／翻攝熱血暖男 戴定恩醫師臉書

戴醫師感到驚訝，「過去老闆（林清池）體力就越來越差，撈麵速度變慢，後來還請一位員工幫忙，但得知老闆離世，還是很難過，像是年輕的歲月，跟著老闆一同消逝了，再也不復返。」

賣麵超過一甲子的林東芳父親林清池，40年前他把八德路的店交給大兒子林東芳打理，即現在的「林東芳牛肉麵」，林清池則是在北醫附近、吳興街開了「林家藥膳原汁牛肉麵」。據《三立新聞網》報導，家屬低調表示：「老闆離世是今年7月的事，其他不願多談」。

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