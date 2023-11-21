快訊

外資大舉匯入 台幣升破近四個月新高...估央行會放手讓台幣升

英國內閣改組 保守黨面臨價值觀衝突的靈魂之戰

YouTube擊退廣告攔截器還不夠？「這裡」動手腳 看影片讓你降速慢5秒

節慶氣氛滿滿！新北耶誕城「聖誕大餐+高空景觀餐廳」5選 龍蝦、松葉蟹腳都上桌

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／典藏33觀景餐廳artco.3臉書、圖／板橋凱撒大飯店官網、圖／Mega 50餐飲及宴會官網
圖／典藏33觀景餐廳artco.3臉書、圖／板橋凱撒大飯店官網、圖／Mega 50餐飲及宴會官網

新北歡樂耶誕城11/17開跑了，你去過了嗎？跟著家人、好友閨蜜或另一半，看完浪漫燈海肚子餓了該怎麼辦？隨著年末耶誕節的腳步逼近，在板橋市中心也有許多家餐廳推出聖誕大餐等限定菜色，到了晚上邊欣賞聖誕樹和燦爛燈海，邊品嘗美味的料理，氣氛拉好拉滿，還不快安排起來！

圖／Mega 50餐飲及宴會官網
圖／Mega 50餐飲及宴會官網

圖／Mega 50餐飲及宴會官網
圖／Mega 50餐飲及宴會官網

Mega 50「望月樓、Asia 49、50樓Café」

位於板橋大遠百附近百揚大樓裡的「Mega 50餐飲及宴會」，不只有典雅的粵菜餐廳「望月樓」(48樓)、Asia 49亞洲料理及酒廊」(49樓)，以及頂樓的「50樓Café自助餐」，跟新北耶誕城同步，從11/17到明年1/1推出耶誕下午茶、耶誕特調和「海陸慶典」自助餐，如果選擇週五及假日到自助餐用餐，還有半隻「焗烤波士頓龍蝦」跟「松葉蟹腳」一副，也有應景的聖誕火腿跟火雞、水果熱紅酒等節慶餐點，聖誕氣氛滿點，不過也因為view太好，座位超夯，想吃記得先訂位唷！

Mega 50餐飲及宴會

新北市板橋區新站路16號百揚大樓48～50樓(板橋大遠百旁)

望月樓：02-77059703

Asia 49亞洲料理及酒廊：02-7705-9717

50樓Cafe：02-77059723

圖／Mega 50餐飲及宴會官網
圖／Mega 50餐飲及宴會官網

典藏33觀景餐廳

正好就在新北市政府大樓的33樓，搭電梯上樓就抵達，「典藏33」擁有就近看聖誕樹的絕佳地理環境，室內可寬闊環型觀景台，餐點從義大利麵漢堡，還可以嘗嘗「西式熱炒」，再搭配啤酒、紅白酒、威士忌和各式特調，適合跟約上三五好友，來個小酌微醺時光過聖誕節

典藏33觀景餐廳artco.33

新北市板橋區中山路一段161號33樓

電話：02-29550633

營業時間：11：30～22：00

圖／典藏33觀景餐廳artco.3臉書
圖／典藏33觀景餐廳artco.3臉書

板橋凱撒大飯店 Lotus蓮花餐廳

位在離新北耶誕城廣場約3分鐘路程的板橋凱撒大飯店裡面，為了年末的聖誕節，「Lotus蓮花餐廳」特別推出「耶誕泰High龍蝦大餐」，菜色包含泰式涼拌波士頓龍蝦、冬陰功鮮蝦蛤蜊湯、沙嗲羊小排等，用酸辣的泰式美食過個不一樣的聖誕節，為今年劃下一個不一樣的句點。

板橋凱撒大飯店 Lotus蓮花餐廳

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

電話：02-8964-3955

早餐：週一至週五 06：30～10：00、週六、日 06：30～10：30

午餐：11：30～14：30

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

延伸閱讀：

2023新北耶誕城氣氛滿點+美食推薦！ 最高餐廳50樓Cafe、Lady M板橋店開幕優惠

雙北璀璨聖誕季！ 快追2023歡樂耶誕城最高天幕耶誕樹、新光三越雪白時光之樹、台北101耶誕旋轉木馬現身

聖誕節 龍蝦 義大利麵 漢堡 下午茶

相關新聞

節慶氣氛滿滿！新北耶誕城「聖誕大餐+高空景觀餐廳」5選 龍蝦、松葉蟹腳都上桌

新北歡樂耶誕城11/17開跑了，你去過了嗎？跟著家人、好友閨蜜或另一半，看完浪漫燈海肚子餓了該怎麼辦？隨著年末耶誕節的腳步逼近，在板橋市中心也有許多家餐廳推出聖誕大餐等限定菜色，到了晚上邊欣賞聖誕樹和燦爛燈海，邊品嘗美味的料理，氣氛拉好拉滿，還不快安排起來！

超短命！ 「超派炸雞」汐止店才開37天宣布歇業 網傻眼：變快閃店

號稱全台最有錢YouTuber「超哥」創立的連鎖炸雞店「超派炸雞」，日前遭實況主Toyz爆料新竹巨城店疑似將廢油倒進水溝，引發喧然大波，當時仍在試營運階段的汐止店也無辜被牽連，逼得業者在臉書發文澄清不

RAW第四度出攤！500趴2023限定青森海鮮丼飯、咖哩味噌拉麵大決鬪

你要海鮮丼飯、還是味噌拉麵？小孩子才做選擇，國際名廚江振誠所領軍的RAW團隊，為「500趴」獨家打造「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」大決鬪組合，讓粉絲們一次品嘗到兩款「500趴」限定美味，組合中還附加一顆青森蘋果，邀請粉絲完整體驗青森好滋味。餐點將於12月2、3日上午11點半、下午4點於「500趴」現場準時供應，每份售價500元，數量有限，售完為止。

陳嵐舒攜手週末炸雞首度出攤 山海樓重現星級台味 飛花落院、鄒記獨家只給500趴

除了四度出攤的RAW，「500趴2023」另一重磅亮點便是「亞洲最佳女主廚陳嵐舒」與「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester獨家跨界的合作，獻上由「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」組合而成的「必Buy嚐鮮盒」與加大份量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」；這不但是週末炸雞俱樂部睽違一年後再度回到500趴現場，更是亞洲最佳女主廚陳嵐舒以gubami Social首度出攤。

滿千送炸物！「姥姥酸菜魚」插旗101 個人餐1人也能吃

繼於今年初開設微風北車門市後，主打酸菜魚及川菜料理的「姥姥酸菜魚」本月再於台北101開設二號店，並推出多款全新料理。針對...

現省136元！「頂呱呱 x 決勝時刻Ｍ」共推2款限定聯名餐 爽嗑「台式薄皮嫩雞」再贈地瓜薯條、刮刮卡

台味速食品牌「頂呱呱」再推聯名，攜手手遊《決勝時刻Ｍ》共推限定聯名餐，吃得到經典台式風格薄皮嫩雞與多汁滑嫩雞腿，包含原味炸雞、阿勇雞塊、可樂系列等人氣品項下殺68...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。