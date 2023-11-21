節慶氣氛滿滿！新北耶誕城「聖誕大餐+高空景觀餐廳」5選 龍蝦、松葉蟹腳都上桌

新北歡樂耶誕城11/17開跑了，你去過了嗎？跟著家人、好友閨蜜或另一半，看完浪漫燈海肚子餓了該怎麼辦？隨著年末耶誕節的腳步逼近，在板橋市中心也有許多家餐廳推出聖誕大餐等限定菜色，到了晚上邊欣賞聖誕樹和燦爛燈海，邊品嘗美味的料理，氣氛拉好拉滿，還不快安排起來！

圖／Mega 50餐飲及宴會官網

圖／Mega 50餐飲及宴會官網

Mega 50「望月樓、Asia 49、50樓Café」

位於板橋大遠百附近百揚大樓裡的「Mega 50餐飲及宴會」，不只有典雅的粵菜餐廳「望月樓」(48樓)、Asia 49亞洲料理及酒廊」(49樓)，以及頂樓的「50樓Café自助餐」，跟新北耶誕城同步，從11/17到明年1/1推出耶誕下午茶、耶誕特調和「海陸慶典」自助餐，如果選擇週五及假日到自助餐用餐，還有半隻「焗烤波士頓龍蝦」跟「松葉蟹腳」一副，也有應景的聖誕火腿跟火雞、水果熱紅酒等節慶餐點，聖誕氣氛滿點，不過也因為view太好，座位超夯，想吃記得先訂位唷！

Mega 50餐飲及宴會

新北市板橋區新站路16號百揚大樓48～50樓(板橋大遠百旁)

望月樓：02-77059703

Asia 49亞洲料理及酒廊：02-7705-9717

50樓Cafe：02-77059723

圖／Mega 50餐飲及宴會官網

典藏33觀景餐廳

正好就在新北市政府大樓的33樓，搭電梯上樓就抵達，「典藏33」擁有就近看聖誕樹的絕佳地理環境，室內可寬闊環型觀景台，餐點從義大利麵到漢堡，還可以嘗嘗「西式熱炒」，再搭配啤酒、紅白酒、威士忌和各式特調，適合跟約上三五好友，來個小酌微醺時光過聖誕節～

典藏33觀景餐廳artco.33

新北市板橋區中山路一段161號33樓

電話：02-29550633

營業時間：11：30～22：00

圖／典藏33觀景餐廳artco.3臉書

板橋凱撒大飯店 Lotus蓮花餐廳

位在離新北耶誕城廣場約3分鐘路程的板橋凱撒大飯店裡面，為了年末的聖誕節，「Lotus蓮花餐廳」特別推出「耶誕泰High龍蝦大餐」，菜色包含泰式涼拌波士頓龍蝦、冬陰功鮮蝦蛤蜊湯、沙嗲羊小排等，用酸辣的泰式美食過個不一樣的聖誕節，為今年劃下一個不一樣的句點。

板橋凱撒大飯店 Lotus蓮花餐廳

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

電話：02-8964-3955

早餐：週一至週五 06：30～10：00、週六、日 06：30～10：30

午餐：11：30～14：30

圖／板橋凱撒大飯店官網

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