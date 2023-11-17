雙北璀璨聖誕季！ 快追2023歡樂耶誕城最高天幕耶誕樹、新光三越雪白時光之樹、台北101耶誕旋轉木馬現身

聖誕節的腳步近了！ 想好了今年要向哪一處耶誕造景朝聖了嗎？ 為大家整理最新雙北的耶誕造景推薦，除了有超盛大新北歡樂耶誕城開城，還有位於信義商圈的雪白耶誕樹，以及有眼尖的民眾發現101週邊的耶誕造景也漸漸成形了，快來筆記雙北耶誕活動精彩收錄吧！

◎新北歡樂耶誕城

圖／IG@yijiun_lee授權

2023新北歡樂耶誕城於今(17日)正式開城，除了於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，特別打造天幕式耶誕樹主燈化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計。

圖／IG@yijiun_lee授權

耶誕城周邊的7大絕美光廊，包含藍紫色銀河、絕美紫藤花，閃亮祈福大道等都是絕美必拍點，自11/17起每晚17時30分至24時亮燈，還有備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄。

圖／IG@yijiun_lee授權

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新北歡樂耶誕城官網→http://christmasland.ntpc.gov.tw

◎新光三越信義新天地

圖／IG@gominkin授權

信義商圈最大規模耶誕造景，自即起至明年1/3上映位於新光三越信義A11的「時光之樹」，以超過一萬株雪白葉片打造，時光小屋加入12時序的概念，於每小時展現不同窗格剪影，於每天的10:30到晚上10:30展演動畫場景，更首度下午4點就開始演出聖誕樹燈光秀，於整點、半點(30分時)，會有3分鐘的動畫演出，於15分、45分也會展演2分鐘的聲光秀演出，連續48天璀璨展出，預計將帶來超過一千場主題燈光秀。

圖／新光三越提供

圖／IG@gominkin授權

新光三越官網→https://www.skm.com.tw/page/121/P1700061100153

◎台北101耶誕造景

圖／翻攝信義區三兩事(網友Bernis Yang)

依照往年，台北101購物中心於耶誕期間，將於101大樓週邊設計數十種精心打造耶誕造景，據信義區民眾最新釋出的照片，可以看出將會有「幻彩花藝的旋轉木馬」、以及閃亮「夢幻馬車」等夢幻打卡點，接下來值得大家一同持續關注期待囉！

圖／翻攝信義區三兩事(網友Bernis Yang)

台北101官網→https://www.taipei-101.com.tw/tw/

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