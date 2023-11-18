身分證拿出來！ 對中「6個1」壽喜燒免費吃 5個1半價、通關密語9個字送大肉盤

11月美食好康不間斷！ 鬥牛士二鍋推出「身份證11連號」活動，至11月底，只要身分證字號有「6個1連號」，本人免費招待1次，5個1享5折優惠，4個1則是85折。餐廳也有其他固定優惠，當日壽星來店內用餐半價，65歲以上長者直接85折。

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

鬥牛士二鍋的「身分證11連號」活動持續到月底，只要身分證字號連號「111111」本人免費招待1次，連號「11111」打5折，連號「1111」 享85折，連號「111」送三點蟹，有「2個1」（不用連號），也可獲得小海鮮或豆腐紙。

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

另外，店內也有其他固定優惠，當日壽星來店內用餐，結帳前出示有效證件，，即可享有半價優惠一次；65歲以上長者用餐，則可享有85折優待一次；如果4位大人以上同行用餐，提前一天以上打電話預約訂位，電話中說出通關密語「鬥牛士二鍋好好吃喔」，即免費贈送「隱藏版大仙肉盤」，每日限量5盤。

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

此外，知名咖啡廳「黑浮咖啡」歡慶12週年，即日起至11月30日，身分證同時對中「1、2」兩數字，「法式冰釀拿鐵」免費喝。

圖／黑浮咖啡提供

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