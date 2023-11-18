快訊

睽違10年！日本福岡11月降初雪 較往年提早30天

張鈞甯爆脫單好事近！年底將與導演新歡結婚

開箱巨蛋／休息室舒適獲好評 地雷是這設備「矮到160cm就會撞到」

身分證拿出來！ 對中「6個1」壽喜燒免費吃 5個1半價、通關密語9個字送大肉盤

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書
圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

11月美食好康不間斷！ 鬥牛士二鍋推出「身份證11連號」活動，至11月底，只要身分證字號有「6個1連號」，本人免費招待1次，5個1享5折優惠，4個1則是85折。餐廳也有其他固定優惠，當日壽星來店內用餐半價，65歲以上長者直接85折。

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書
圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

鬥牛士二鍋的「身分證11連號」活動持續到月底，只要身分證字號連號「111111」本人免費招待1次，連號「11111」打5折，連號「1111」 享85折，連號「111」送三點蟹，有「2個1」（不用連號），也可獲得小海鮮或豆腐紙。

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書
圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

另外，店內也有其他固定優惠，當日壽星來店內用餐，結帳前出示有效證件，，即可享有半價優惠一次；65歲以上長者用餐，則可享有85折優待一次；如果4位大人以上同行用餐，提前一天以上打電話預約訂位，電話中說出通關密語「鬥牛士二鍋好好吃喔」，即免費贈送「隱藏版大仙肉盤」，每日限量5盤。

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書
圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書
圖／翻攝鬥牛士二鍋臉書

此外，知名咖啡廳「黑浮咖啡」歡慶12週年，即日起至11月30日，身分證同時對中「1、2」兩數字，「法式冰釀拿鐵」免費喝。

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

延伸閱讀：

2023新北耶誕城氣氛滿點+美食推薦！ 最高餐廳50樓Cafe、Lady M板橋店開幕優惠

連送1個月！ 身分證含1、2 「黑浮咖啡」拿鐵免費喝、白玉麻糬鬆餅69折

壽喜燒

相關新聞

手刀訂起來！ 「台北大巨蛋」預備賽開打 捷運國父紀念館周邊「人氣美食餐廳」同步開吃

手刀訂起來！ 台北「大巨蛋」預備賽開打 周邊「人氣美食餐廳」同步開吃

身分證拿出來！ 對中「6個1」壽喜燒免費吃 5個1半價、通關密語9個字送大肉盤

身分證拿出來！ 對中「6個1」壽喜燒免費吃 5個1半價、通關密語9個字送大肉盤

神仙牛吃到飽！「新馬辣、燒肉ChaCha」插旗新店裕隆城

新店人久等了！馬辣集團的「新馬辣」與「燒肉ChaCha」正式插旗新店裕隆城。11月30日前至新馬辣消費打卡並參與留言，全...

黑五拚黑金！OKmart門市限時一天「莊園級咖啡買2送2」

雙11過後，黑色星期五購物節再掀話題，OKmart今年結合黑金議題，於黑色星期五11月24日當天門市限時推出OKCAFE...

走入歷史！ 信義區45年老店「川揚友梅」宣布歇業 老饕不捨：童年回憶啊

老店熄燈又一家！ 因新冠疫情、通貨膨脹等影響，使知名餐飲老店紛紛被迫歇業。一家位於北醫商圈、經營長達45年的老店「川揚友梅餐廳」，近日無預警宣布將於11月30日結束營業，消息曝光後，老饕們紛紛不捨直呼

週末爽喝一波！ 星巴克「全品項2杯6折」 全家咖啡買1送1、7-ELEVEN霜淇淋第2杯半價

週末爽喝一波！ 星巴克「全品項2杯6折」 超商咖啡買1送1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。