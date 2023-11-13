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新店人福音！藏壽司新店裕隆城開幕祭「連14天9折」 加碼滿額送限量「卡娜赫拉造型杯」要收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／藏壽司提供、藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司提供、藏壽司粉絲頁

新店人福音！「藏壽司」將進駐新店裕隆城，一連推出長達14天的好康「9折活動」，滿額再贈療癒「卡娜赫拉的小動物湯吞杯」，還有手機點餐滿額抽扭蛋，吃飽吃巧又好玩，這麼多活動快跟著udn小編一起來看看。

10/6至11/30，藏壽司推出13款「卡娜赫拉的小動物扭蛋」，數量有限、送完為止。圖／藏壽司提供
10/6至11/30，藏壽司推出13款「卡娜赫拉的小動物扭蛋」，數量有限、送完為止。圖／藏壽司提供

圖／藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司粉絲頁

超人氣「藏壽司」將於11月21日正式插旗新店裕隆城6樓，並自開幕日起至12/4祭出連續14天「九折活動」，只要在活動期間按讚「藏壽司 Kurasushi Taiwan」粉絲團或追蹤藏壽司官方Instagram（二選一），於結帳時出示手機畫面，即可享有「單店限定9折」優惠。

圖／藏壽司提供
圖／藏壽司提供

除了限定的9折優惠外，還有新店限量300個「卡娜赫拉的小動物湯吞杯」，九折後單筆消費滿1,200元，按讚藏壽司臉書粉絲團即可免費兌換，活動自11/21起至送完為止。此外，手機點餐服務也同步開跑，使用手機點購「副餐/甜點」滿200元就能抽扭蛋一次，新店人準備開吃，拚人品試手氣囉！

圖／藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司粉絲頁

圖／藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司粉絲頁

藏壽司 新店威秀裕隆店

開幕日：11月21日

地址：新北市新店區中興路三段70號6樓（櫃號6F-8）

營業時間：12:00-21:00（試營運11/21至11/27）；11/28起正式開幕 週日至四11:00-21:30、週五至六（例假日前夕）11:00-22:00

注意事項：9折活動限藏壽司新店威秀裕隆店；活動細則與注意事項以藏壽司公告為準

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