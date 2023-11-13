新店人福音！藏壽司新店裕隆城開幕祭「連14天9折」 加碼滿額送限量「卡娜赫拉造型杯」要收藏
新店人福音！「藏壽司」將進駐新店裕隆城，一連推出長達14天的好康「9折活動」，滿額再贈療癒「卡娜赫拉的小動物湯吞杯」，還有手機點餐滿額抽扭蛋，吃飽吃巧又好玩，這麼多活動快跟著udn小編一起來看看。
超人氣「藏壽司」將於11月21日正式插旗新店裕隆城6樓，並自開幕日起至12/4祭出連續14天「九折活動」，只要在活動期間按讚「藏壽司 Kurasushi Taiwan」粉絲團或追蹤藏壽司官方Instagram（二選一），於結帳時出示手機畫面，即可享有「單店限定9折」優惠。
除了限定的9折優惠外，還有新店限量300個「卡娜赫拉的小動物湯吞杯」，九折後單筆消費滿1,200元，按讚藏壽司臉書粉絲團即可免費兌換，活動自11/21起至送完為止。此外，手機點餐服務也同步開跑，使用手機點購「副餐/甜點」滿200元就能抽扭蛋一次，新店人準備開吃，拚人品試手氣囉！
藏壽司 新店威秀裕隆店
開幕日：11月21日
地址：新北市新店區中興路三段70號6樓（櫃號6F-8）
營業時間：12:00-21:00（試營運11/21至11/27）；11/28起正式開幕 週日至四11:00-21:30、週五至六（例假日前夕）11:00-22:00
注意事項：9折活動限藏壽司新店威秀裕隆店；活動細則與注意事項以藏壽司公告為準
延伸閱讀：
．Xpark全新「冬季戀愛物語」11/11開幕！水母投射冰雪光影超好拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言