聽新聞
test
0:00 / 0:00
Xpark全新「冬季戀愛物語」11/11開幕！水母投射冰雪光影超好拍
桃園Xpark冬季煥然一新！從11月11日啟動「癒見水母」區水母綻放冰雪光影，營造極具浪漫氛圍超好拍；還有戶外「漫步叢林」專屬黃昏螢光超美，長達四個月，一定要揪團看！
為迎接冬季，Xpark特別企劃全新「改版」PLUS特別版，即日起至2024年2月18日，「癒見水母」區和「漫步叢林」區全新改造。水母區的繽紛雪花，帶領遊客進入光影繽紛的夢境，沉浸於視聽覺的饗宴中，彷彿身臨日本水族館的即視感。
不僅如此，黃昏時段戶外「漫步叢林」區將亮燈，草叢中的綠光燈飾閃爍如同螢火蟲，同時搭配獨有的台灣溪流生態展示，邊玩邊學好讚。
夠狂了！再同步推出優惠活動，即日起至12月30日，只要於KKday及Klook購買「冬季限定雙人拿鐵套票」，更有機會免費兌換Xcafe的限定企鵝告白拿鐵2杯，每場次數量有限，售完為止，請把握機會。桃園Xpark冬季奇遇，讓旅客在寒冷的季節感受暖意，趕快預約一場獨特的冬日奇幻之旅，不容錯過！
延伸閱讀：
．桃園人的聖誕節！台茂購物中心「雪怪與迷宮耶誕樹」打造真實版冰雪童話 加碼「整點飄雪秀」浪漫必拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言