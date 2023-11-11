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Xpark全新「冬季戀愛物語」11/11開幕！水母投射冰雪光影超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自xpark臉書粉絲團
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桃園Xpark冬季煥然一新！從11月11日啟動「癒見水母」區水母綻放冰雪光影，營造極具浪漫氛圍超好拍；還有戶外「漫步叢林」專屬黃昏螢光超美，長達四個月，一定要揪團看！

圖／翻攝自xpark臉書粉絲團
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為迎接冬季，Xpark特別企劃全新「改版」PLUS特別版，即日起至2024年2月18日，「癒見水母」區和「漫步叢林」區全新改造。水母區的繽紛雪花，帶領遊客進入光影繽紛的夢境，沉浸於視聽覺的饗宴中，彷彿身臨日本水族館的即視感。

圖／翻攝自xpark臉書粉絲團
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不僅如此，黃昏時段戶外「漫步叢林」區將亮燈，草叢中的綠光燈飾閃爍如同螢火蟲，同時搭配獨有的台灣溪流生態展示，邊玩邊學好讚。

圖／翻攝自xpark臉書粉絲團
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夠狂了！再同步推出優惠活動，即日起至12月30日，只要於KKday及Klook購買「冬季限定雙人拿鐵套票」，更有機會免費兌換Xcafe的限定企鵝告白拿鐵2杯，每場次數量有限，售完為止，請把握機會。桃園Xpark冬季奇遇，讓旅客在寒冷的季節感受暖意，趕快預約一場獨特的冬日奇幻之旅，不容錯過！

圖／翻攝自xpark臉書粉絲團
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