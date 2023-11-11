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3款「太妃糖」甜蜜耶誕組合！星巴克太妃核果那堤、Mr.Wish太妃烤奶、COLD STONE太妃糖冰淇淋

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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螞蟻控的最愛！ 由「太妃糖」領軍耶誕甜食系列提前上陣，3款療癒又甜蜜的組合搭配，為聖誕氣息提前營造氣氛，推薦給身邊喜歡太妃糖的朋友一起收下吧！

星巴克推出2023耶誕系列「太妃核果那堤」

星巴克在美好季節打造專屬的耶誕風味。圖／星巴克提供
星巴克在美好季節打造專屬的耶誕風味。圖／星巴克提供

星巴克推出2023耶誕系列周邊和首推最受人氣歡迎的「太妃核果風味那堤」、「栗子蒙布朗燕麥那堤」新品，以及「太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡」同步回歸，連外帶杯也同時換上充滿節慶氣氛的新杯型。

COLD STONE「太妃糖冰淇淋」聖誕限定

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」，即起至12/28開賣聖誕限定冰淇淋, 包括3倍濃的罪惡苦甜「黑巧克力冰淇淋」吃得到KitKat碎塊拌入整塊生奶油千層派，還有香氣十足的「太妃糖冰淇淋」搭配比利時蓮花焦糖餅、焦糖醬、草莓碎粒組合，大口咬下焦糖香炸出，還吃得到酸甜草莓香。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

Mr.Wish「濃郁系太妃糖手搖杯」

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

人氣鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」最新「太妃糖系列」飲品，首推這杯「湖塩太妃烤奶、白玉珍珠太妃鮮奶」，濃郁滋味秋冬喝超過癮，即日起於全門市上市；加碼推出超可愛加菲貓飲料提袋，收納起來秒變加菲貓大頭娃娃吊飾，萌到不行，鐵粉肯定要收！

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星巴克 Mr.Wish COLD STONE

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