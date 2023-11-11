3款「太妃糖」甜蜜耶誕組合！星巴克太妃核果那堤、Mr.Wish太妃烤奶、COLD STONE太妃糖冰淇淋

螞蟻控的最愛！ 由「太妃糖」領軍耶誕甜食系列提前上陣，3款療癒又甜蜜的組合搭配，為聖誕氣息提前營造氣氛，推薦給身邊喜歡太妃糖的朋友一起收下吧！ 星巴克推出2023耶誕系列「太妃核果那堤」

2023-11-11 17:19