快訊

南韓爆臭蟲疫情「曾是軍營惡夢」 台大昆蟲教授曝除蟲妙招

美麗島公布最新民調！三腳督或四腳督都是賴清德居冠 侯、柯差距曝光

PLG／開罰楊敬敏、戴維斯 新北國王質疑並要求聯盟說明

被種草了！GOT7成員Mark「同款夜市小吃」掀熱議 他一吃頻點頭引粉絲跟風

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mark Tuan Instagram
圖／Mark Tuan Instagram

被種草了！韓國人氣男團GOT7成員Mark（段宜恩）於上週末來台開唱，除了忙碌的行程與演出外，他也不忘走逛台灣景點與品嘗美食小吃，特別在個人Instagram分享在台隨拍，並留下「Such a healing trip! 台灣下次見」的文字，湧入許多粉絲留言「該吃的都有吃到，讚讚」、「段宜恩要帶火那家炸魷魚了」引起粉絲開始發問找同款美食。

GOT7成員Mark走訪九份阿妹茶樓，也到平溪放天燈。圖／Mark Tuan Instagram
GOT7成員Mark走訪九份阿妹茶樓，也到平溪放天燈。圖／Mark Tuan Instagram

GOT7台裔美籍成員Mark於個人Instagram分享在台點滴，他走訪了知名景點九份打卡阿妹茶樓，還到平溪放了天燈，同時也品嘗不少台灣美食，像是芒果冰牛肉麵等，其中這款「包有小黃瓜的炸魷魚」掀起網友討論。

圖／Mark Tuan Instagram
圖／Mark Tuan Instagram

影片中，Mark吃了一大口魷魚後，頻頻點頭，吸引不少粉絲搜同款，原來是寧夏夜市的人氣美食「爆漿脆皮魷魚」，厚實魷魚經過油炸外皮酥脆，搭配中間的清脆小黃瓜及蘿蔔解膩又增添口感，紛紛種草許多粉絲，表示「下次行程必吃」、「為了小黃瓜炸魷魚」要跟著偶像嘗鮮吃同款。

Mark分享「小黃瓜炸魷魚」。圖／Mark Tuan Instagram
Mark分享「小黃瓜炸魷魚」。圖／Mark Tuan Instagram

Mark品嘗一口炸魷魚後頻頻點頭。圖／Mark Tuan Instagram
Mark品嘗一口炸魷魚後頻頻點頭。圖／Mark Tuan Instagram

延伸閱讀：

「2023台北夜市打牙祭」Top 10一次看！雞蛋糕、豬腳飯與章魚燒統統入選

拿坡里買1送1！雙11限時「戰斧雞腿買一送一」 還有倒數7天「買腿排桶送小披薩」

寧夏夜市 牛肉麵 芒果冰 明星同款

相關新聞

被種草了！GOT7成員Mark「同款夜市小吃」掀熱議 他一吃頻點頭引粉絲跟風

被韓星種草了！韓國人氣男團GOT7成員Mark（段宜恩）來台開唱，不忘走逛台灣景點與品嘗美食，其中一款「小吃」意外引起粉絲熱議。

只有4天快囤貨！全家便利商店推「哈根達斯迷你杯/雪糕買3送2」　滿10件再送限量保冷袋或馬克杯

吃冰不分季節，超商再度推出哈根達斯限時優惠，喜愛哈根達斯的冰控快囤貨！全家便利商店即日起至11月12日限時推出哈根達斯迷...

一日限定！ 「壽司郎1111」吃愈多送愈多 11盤送100元最高累計1千元折價券

一日限定！ 「壽司郎1111」吃愈多送愈多 11盤送100元最高累計1千元折價券

Uber Eats登台7周年 邀7人氣品牌推5款趣味聯名美味

Uber Eats登台7周年，已成為許多消費者探索在地美食的好幫手，今年除了支持500碗、500盤等台灣美食指南，更邀請...

只有3天！達美樂「7種口味披薩111元」 德克士炸雞享11元加購價

雙11將至，連鎖披薩「達美樂」連續3天推出「披薩111元」的限時優惠，共有7種口味可供選擇。「德克士炸雞」則是自11月1...

信義商圈話題美食連發 神戶「長田本庄軒」全台首店來了！

四面八方而來、客群多樣化的信義商圈最近將迎來新一波話題美食，新光三越台北信義新天地從奢華的「Tiffany Blue B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。