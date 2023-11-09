被種草了！GOT7成員Mark「同款夜市小吃」掀熱議 他一吃頻點頭引粉絲跟風

被種草了！韓國人氣男團GOT7成員Mark（段宜恩）於上週末來台開唱，除了忙碌的行程與演出外，他也不忘走逛台灣景點與品嘗美食小吃，特別在個人Instagram分享在台隨拍，並留下「Such a healing trip! 台灣下次見」的文字，湧入許多粉絲留言「該吃的都有吃到，讚讚」、「段宜恩要帶火那家炸魷魚了」引起粉絲開始發問找同款美食。

GOT7成員Mark走訪九份阿妹茶樓，也到平溪放天燈。圖／Mark Tuan Instagram

GOT7台裔美籍成員Mark於個人Instagram分享在台點滴，他走訪了知名景點九份打卡阿妹茶樓，還到平溪放了天燈，同時也品嘗不少台灣美食，像是芒果冰、牛肉麵等，其中這款「包有小黃瓜的炸魷魚」掀起網友討論。

圖／Mark Tuan Instagram

影片中，Mark吃了一大口魷魚後，頻頻點頭，吸引不少粉絲搜同款，原來是寧夏夜市的人氣美食「爆漿脆皮魷魚」，厚實魷魚經過油炸外皮酥脆，搭配中間的清脆小黃瓜及蘿蔔解膩又增添口感，紛紛種草許多粉絲，表示「下次行程必吃」、「為了小黃瓜炸魷魚」要跟著偶像嘗鮮吃同款。

Mark分享「小黃瓜炸魷魚」。圖／Mark Tuan Instagram

Mark品嘗一口炸魷魚後頻頻點頭。圖／Mark Tuan Instagram

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