太幸運！ 他滿足曬出好市多「最高級的試吃照」 釣出龍蝦和牛排超值排隊美味
想吃先排隊！ 知名美式賣場好市多(COSTCO)時常有試吃活動，有時推出的品項會令消費者感到驚艷，一名網友在試吃到「最高級的試吃」滿足地PO出實物照後，接連著釣出還有龍蝦和牛排等品項，網友們不意外的說「會排到門口！」
一名網友在Dcard社群網站發表「好市多吃到最高級的試吃」感想，他表示逛好市多時發現試吃車大排長龍，一看竟然是「大鮮蝦壽司」試吃，還是壽司郎一貫要賣40元的那種，趕緊排隊順利拿到一貫試吃，並好奇地問大家「有吃過什麼難忘的試吃品項？」
不少內行網友回應「現煎牛小排，好嫩好好吃」、「還有松露醬油拌飯」、「鮑魚雞腿麵，真的吃得到鮑魚」、「吃過龍蝦跟牛排，那個要有人到檯子前面就開始排」、「金目鱸魚一直來回排 排了7輪」，還有人傳授「通常都是9:30差不多，就會把即期食品給民眾」、「快關門的時候，店員很奮力的招呼，結果我吃了好幾個鮭魚握壽司。」
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