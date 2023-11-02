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太幸運！ 他滿足曬出好市多「最高級的試吃照」 釣出龍蝦和牛排超值排隊美味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
網友幸運試吃到大鮮蝦壽司。圖／翻攝Dcard網站(網友@yuwang0327)
網友幸運試吃到大鮮蝦壽司。圖／翻攝Dcard網站(網友@yuwang0327)

想吃先排隊！ 知名美式賣場好市多(COSTCO)時常有試吃活動，有時推出的品項會令消費者感到驚艷，一名網友在試吃到「最高級的試吃」滿足地PO出實物照後，接連著釣出還有龍蝦牛排等品項，網友們不意外的說「會排到門口！」

大鮮蝦壽司試吃。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團
大鮮蝦壽司試吃。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團

一名網友在Dcard社群網站發表「好市多吃到最高級的試吃」感想，他表示逛好市多時發現試吃車大排長龍，一看竟然是「大鮮蝦壽司」試吃，還是壽司郎一貫要賣40元的那種，趕緊排隊順利拿到一貫試吃，並好奇地問大家「有吃過什麼難忘的試吃品項？」

不少內行網友回應「現煎牛小排，好嫩好好吃」、「還有松露醬油拌飯」、「鮑魚雞腿麵，真的吃得到鮑魚」、「吃過龍蝦跟牛排，那個要有人到檯子前面就開始排」、「金目鱸魚一直來回排 排了7輪」，還有人傳授「通常都是9:30差不多，就會把即期食品給民眾」、「快關門的時候，店員很奮力的招呼，結果我吃了好幾個鮭魚握壽司。」

快打烊時碰到生魚片試吃一整塊。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友Aki Wei)
快打烊時碰到生魚片試吃一整塊。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友Aki Wei)

剝皮辣椒搭好菇道試吃。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友謝文廷)
剝皮辣椒搭好菇道試吃。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友謝文廷)

鮑魚雞腿麵，真的試吃得到鮑魚。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友帖應州)
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