呱呱包只要11元！ 頂呱呱「雙11優惠」潮台6塊雞桶、呱包一斤餐 限時66折起

雙11先填飽肚子再血拚購物！「頂呱呱」於11/3至11/15連續13天，雙11期間祭出超殺限定優惠餐，最低下殺66折，還有3款小點心買一送一，以及超值經典呱呱包只要11元優惠兌換券，今年雙11讓大家買到賺到不要錯過！

圖／頂呱呱提供

2款限定「雙11斤呱」優惠餐，有「潮台6塊雞桶」主打經典台式薄皮嫩雞，包含原味炸雞3塊、原味雞腿3支，鮮嫩多汁令人吮指難忘，優惠限時下殺69折；「呱包一斤餐」以饕客最愛獨門雞皮包油飯的呱呱包為主打，一共有6顆，折扣下殺來到66折。

雙11期間，再推限時5天三款美味小點心「買一送一」，內含10月最新上市「呱呱啵啵球」，共推出布朗尼／起司兩款口味，；嚴選台灣本土57號優質地瓜製成的「地瓜薯條」香酥內綿，以及童年記憶香酥可口油炸「甜甜包」，每口都好呷意！

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