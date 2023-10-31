真好賺？「麥當勞 x NewJeans」聯名爆紅熱議 「無聯名餐點」令網失望：像被割韭菜
很好賺？麥當勞與韓國人氣女團NewJeans攜手推出超萌聯名，自10月25日起登台掀起搶購熱潮，不少麥當勞門市已貼出包裝贈完之公告，由此看出NewJeans的高人氣與粉絲購買力。不過，也有非粉絲的顧客認為，包裝上多了幾隻兔子就是聯名，直呼「真好賺」引發網友高度討論。
「台灣麥當勞 x NewJeans」聯名包裝登台，短時間內即有部分門市已贈完，可知該聯名刺激消費的力度不小。近日，有網友在臉書社群發文引發討論，由於自身非NewJeans粉絲，因此對該聯名為何熱賣表示不解，紛紛吸引網友回應，有網友表示「感覺這次聯名個空虛」、「不知道什麼聯名，但是覺得袋子好看，不影響我吃麥當勞」、「這個圖案可能會圈粉很多女生」等，但因本次聯名不包含韓國聯名餐點「勁辣起司脆雞堡」，令不少饕客失望，覺得「只有包裝超弱」，甚至有種被「割韭菜」之感。
此外，也有網友提及，先前的BTS聯名更厲害、更有誠意，推估可能與知名度及大眾認知度有關，也因此有許多網友認為「七龍珠」聯名更為大眾普及、更值得收藏。而對於一般無特定喜好的消費者而言，推出新餐點或將經典品項回歸則更能刺激他們的消費欲。
延伸閱讀：
．Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言