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真好賺？「麥當勞 x NewJeans」聯名爆紅熱議 「無聯名餐點」令網失望：像被割韭菜

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麥當勞提供
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很好賺？麥當勞與韓國人氣女團NewJeans攜手推出超萌聯名，自10月25日起登台掀起搶購熱潮，不少麥當勞門市已貼出包裝贈完之公告，由此看出NewJeans的高人氣與粉絲購買力。不過，也有非粉絲的顧客認為，包裝上多了幾隻兔子就是聯名，直呼「真好賺」引發網友高度討論。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

「台灣麥當勞 x NewJeans」聯名包裝登台，短時間內即有部分門市已贈完，可知該聯名刺激消費的力度不小。近日，有網友在臉書社群發文引發討論，由於自身非NewJeans粉絲，因此對該聯名為何熱賣表示不解，紛紛吸引網友回應，有網友表示「感覺這次聯名個空虛」、「不知道什麼聯名，但是覺得袋子好看，不影響我吃麥當勞」、「這個圖案可能會圈粉很多女生」等，但因本次聯名不包含韓國聯名餐點「勁辣起司脆雞堡」，令不少饕客失望，覺得「只有包裝超弱」，甚至有種被「割韭菜」之感。

圖／麥當勞提供
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香港麥當勞同步韓國將NewJeans聯名包裝與餐點一同引進。圖／香港麥當勞官網
香港麥當勞同步韓國將NewJeans聯名包裝與餐點一同引進。圖／香港麥當勞官網

此外，也有網友提及，先前的BTS聯名更厲害、更有誠意，推估可能與知名度及大眾認知度有關，也因此有許多網友認為「七龍珠」聯名更為大眾普及、更值得收藏。而對於一般無特定喜好的消費者而言，推出新餐點或將經典品項回歸則更能刺激他們的消費欲。

台灣麥當勞曾推出「THE BTS MEAL套餐」掀起粉絲打卡風潮。圖／麥當勞提供
台灣麥當勞曾推出「THE BTS MEAL套餐」掀起粉絲打卡風潮。圖／麥當勞提供

台灣麥當勞與跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》聯名亦受到消費者喜愛。圖／麥當勞提供
台灣麥當勞與跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》聯名亦受到消費者喜愛。圖／麥當勞提供

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