「六福萬怡 X 金車柏克金」開賣6道限定美食！吃就免費招待啤酒1杯

最新合作「粵亮廣式料理」出爐！台北六福萬怡酒店以其各式經典粵式佳餚而聞名，每季都會推出新穎的中式美食，此次於即日起至12月31日獨家推出一系列期間限定的「Gold啤味」美食，並和金車柏克金合作，配上柏克金的三款暢銷啤酒——「德式小麥啤酒」、「科隆啤酒」和「黃金拉格啤酒」為靈感打造的六道獨特的美食體驗，將啤酒風味融入每一道料理，營造出多層次的美味，一定要吃吃看！

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這回六福萬怡酒店全新的「Gold啤味」美食菜單，與金車柏克金攜手合作，強調啤酒融入粵式料理，優選了柏克金的三款啤酒，包括麥香馥郁、順口的德式小麥啤酒、清新的科隆啤酒和優雅的黃金拉格啤酒。粵亮廣式料理的主廚巧妙運用每款啤酒的特性，打造獨特的限定美食。

圖／六福旅遊集團提供

像是針對麥香馥郁的德式小麥啤酒，主廚烹調出粵亮招牌菜「慢火爐烤脆皮手撕雞」，將啤酒與嘉義桂丁雞相結合，經過數十種香料的醃製，以港式太空爐巧妙調理，呈現出令人難以抗拒的酥脆外皮，再以蘋果木煙燻增添風味。同樣使用德式小麥啤酒的「啤酒紫梅椰汁糕」則將啤酒與紫蘇梅、話梅結合，營造出清爽的口感，並搭配椰汁奶酪底。

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科隆啤酒則用於「香辣水煮海鮮波龍」，以辣跳醬煨煮海鮮，包括波士頓龍蝦、淡菜和中卷，呈現出辣中帶果香的美味。「醉翁水晶羊腩凍」則採用黃金拉格啤酒，將羊腩經過藥膳燉煮，凝結成果凍，味道清爽而濃郁。

圖／六福旅遊集團提供

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除此之外，「麻油蝦兵蟹將砂鍋煲」呈現出德式小麥啤酒的風味，「葛仙米仙草羊羹」則是以黃金拉格啤酒的獨特口感為基礎，創造出豐富的口感。

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「Gold啤味」美食限定至12月31日前皆可供應。只要期間每點一份「Gold啤味」限定料理，搭配柏克金黃金拉格鮮釀啤酒，免費送啤酒招待券一張，點兩杯啤酒即可獲得兩杯招待，以此類推。趕快揪團品味美味吧！

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