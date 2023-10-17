買1送1限定100份！ 3家「美食露營車」快閃中和環球 台北最潮炸雞、高雄煙燻BBQ、東京法式吐司快朝聖

中和人先開吃！ 北中南3大爆紅餐飲品牌再度聯手，共同打造了3台風格露營車快閃中和環球購物中心，一口氣吃翻台北最潮中華炸雞「週末炸雞俱樂部」、東京超人氣法式吐司「Ivorish」台灣台中旗艦店、以及高雄神秘煙燻品牌「Celebrate BBQ 慶祝燒烤」。

圖／週末炸雞拉麵部、Ivorish、Celebrate BBQ提供

AirStream露營車結合3家美食，帶來了滿滿的潮流復古風味，首先「週末炸雞俱樂部」帶來了炸雞拉麵進階版本，將原本日式本味的雞白湯升級為以金華火腿獨創的「金華雞白湯系」拉麵，每日100碗限量供應；再來還有獨特「極嫩啤酒炸雞」，以及兩款熱門基本款拉麵黃金大蒜雞湯的「金雞」與麻辣鍋雞湯的「赤雞」，更帶來限定款「剝皮辣椒雞」。

圖／週末炸雞拉麵部提供

來自東京的超夯吐司Ivorish，這次台中旗艦本店也特地北上，優先推出中和限定「巧克力起司法式吐司」，以及二款經典超人氣的「綜合莓果法式吐司、圓形法式吐司」，盛裝在日本空運前來的獨家Ivorish TOGO BOX中，帶給大家不出國也能享用到滿滿日本風味的法式吐司。

圖／Ivorish提供

來自高雄，完全展現柴火煙燻魅力的「Celebrate BBQ慶祝燻肉」，以燃燒龍眼木經18小時以上漫長的柴燒慢燻後，各式鮮美肉排擁有焦炭外表，切開卻是粉嫩多汁。Celebrate剛結束台中快閃，將北上行駛1967年古董Air Strearm露營車到中和，現場供應牛胸腹、手撕豬肉漢堡或大份量經典肉盤，享用時搭配濃郁BBQ醬或翠綠阿根廷青醬，讓人享受豪邁過癮的吮指回味。

圖／Celebrate BBQ提供

不可錯過中和環球購物中心獨家「買一送一」優惠，即日起至10/19，完成消費並追蹤IG，即可獲得指定兌換券乙張(兌換時間10/23～10/29)，週末炸雞俱樂部可獲得「極嫩啤酒炸雞」兌換券、Ivorish法式吐司可獲得「經典楓糖法式吐司」兌換券、Celebrate BBQ可獲得「限定風味煙燻手撕豬堡」兌換券，各家品牌每日各限量100份買一送一，吃貨們把握機會開吃。

「週末炸雞拉麵部 X Ivorish X Celebrate BBQ」中和快閃風格露營車

地址：新北市中和區中山路三段122號（中和環球購物中心 1F）

日期：即日起至11/20（其中Celebrate BBQ至11/7）

營業時間：12:00~21:30 （週末炸雞拉麵部：平日17:30-24:00，假日12:00-24:00）

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