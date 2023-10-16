堪稱高雄炸物天花板！「名古屋豬排金鯱家」連白飯都相當講究 鮮嫩厚豬排一口咬下肉汁爆發

寫在造訪名古屋豬排金鯱家之前

炸豬排，可以說是看起來很普通，做起來可全都是功夫的一道菜，在南高雄我常常到鋒勝豚王豬排亭報到，但來造訪名古屋豬排金鯱家可真的就是已經跟朋友念了好久好久，終於在颱風假風雨還沒有來的中午衝來，主廚曾浤榞曾在名古屋當地廚藝學校進修，並在2015年返鄉創業，經歷了兩次搬家落腳在了三民區莊敬國小周邊，完全就是要走長期抗戰的耕耘路線，不跟你在那邊賣CP值的，一個定食就是500元起，把所有的料理元素做到一定的水準。

名古屋豬排金鯱家環境

內用區域有4組座位，沒有華麗的裝潢跟擺設，只有實實在在的實木桌椅，吃完飯就該要閃人啦！

內用的話，可以自行取用冰冰涼涼的麥茶，還有一大鍋的超豐富蔬菜味增湯可以喝，拌入紅、白味噌調和的湯頭加上蔬菜自然甜味，完全就不怕你喝，只是也要珍惜食材不要浪費唷！

牆上也掛有由岐阜縣知事所認證的調理師免許証，可以說是在台灣少數取得此證書的料理人。

名古屋豬排金鯱家菜單

品嘗在名古屋豬排金鯱家

蔬菜味增湯（內用無限供應）

每次看到朋友來吃都是喝好幾碗湯，今天終於讓我見到廬山真面目，可以說真的是實至名歸的澎湃，湯匙從下面挖上來真的滿滿都是料，至於裡面有哪些料，就看你那天的時令了，以紅白味增調和的湯頭，不會太甜也不會太鹹，會有一種看日劇裡面早餐吃的那樣，只是更加豪華了，真希望能夠每天吃上一碗。

小菜（一份定食一款）

連小菜也硬是比起許多連鎖豬排店還要誠意十足，干貝唇、海瓜子、辣蘿蔔都是自家製作，不假他人之手，看看那尺寸有夠豪邁的干貝唇，完全打破了一開始對於一個定食定價的刻板印象，調味跟食材的新鮮度都保持得相當好，老闆不考慮單賣嗎？

柚香雪泥豬排定食（500元）

首先登場的就是較為清爽的柚香雪泥豬排，白蘿蔔泥沒有討人厭的苦味，和柚子醬汁配在一塊很合拍，再來就是不切的豬排本體了，我們選擇了不切，而且讓豬排保持在室溫靜置一段時間再吃，熟成的溫度剛剛好，

看到那炸過之後金黃色又不過深的麵包粉，就知道炸油的品質也相當被要求，每一顆麵衣都立正站好就是火候掌控的恰到好處，而且咬下第一口在肉汁爆出來之際，更沒有直接皮肉分離，而是緊緊的還相扣著，很厲害啊！

八丁味增豬排定食（500元）

這八丁味增豬排可以說是金鯱家的招牌，以愛知縣岡崎市名產，也是過去德川家康在會戰中能夠為軍隊補充營養的八丁味增作為主體，雖然顏色看起來黑嚕嚕，但吃起來可有著黃豆的無比旨味（UMAMI）。

加上這在高雄口感數一數二的高麗菜絲，沾上醬汁實在好味，也把豬排上的大量醬汁吸掉一些，降低一些鹹味，更讓裏頭爆汁的豬排可以跟味增及蔥花有個親密接觸，進入口中交織在一塊，會讓人留下深刻的體驗，仁允牧場的豬排肉質很棒。

鮮嫩唐揚炸雞（單點350元）

看到這個塊頭這麼大的炸雞，其實心中冒出很多疑問，這麼大會沒熟嗎？還是外面乾了裏面也跟著柴了，咬下第一口這些擔心完全都多餘的，採用大成去骨雞腿肉，為了保留下原始的肉感，刻意不做過多的分切，完全不輸給前兩道有著高評價的豬排耶！

這白飯可就榮登在高雄最好吃的首位了，採用日本製可變壓力電子鍋，加上大橋牌越光米，真的是屈指可數對於白飯如此講究的了，整個不管熱量吃光光再說了。

起司可樂餅、咖哩可樂餅（主廚招待）

這可樂餅也非常的犯規！除了依舊酥脆又跟裏頭緊密交扣，那馬鈴薯的綿密感，可不是那種直接拿大廠現成盒裝能比擬的，加上溶入了濃郁起司在裏頭，雖然不走牽絲的那路線，但在口中這樣化開來，小心燙到舌頭，咖哩的調味也不搶戲，還是讓主角有著吃重的成分，利用一些香草點綴，更是加分。

造訪名古屋豬排金鯱家後記

吃到一半真的有一種一開始湯真的不能貪心喝太多的感受，那豬排真的是沒在跟你開玩笑的有夠厚重，卻給了我滿滿的味覺衝擊，不切的豬排完整的把所有肉汁都鎖在裡面，咬下去直接潰堤在嘴巴裡面，美伊都口超級爽快，搭配上愛知縣岡崎市的八丁味噌，真的是沒得挑毛病的好吃，加上在高雄少見口感這麼好的高麗菜絲，讓平常很難取悅的我都甘拜下風，加上最近主廚又升級了煮白飯的電子鍋，以這樣的價位來說，真的是沒有甚麼對手了。

名古屋豬排金鯱家 | FB

地址：高雄市三民區大福街173號。

電話： 0903-589656。

營業時間：12：00 – 14：00(最後點餐13：30)、17：30 – 20：00（最後點餐19：30）。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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