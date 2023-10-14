超派促銷！ 「茶碗蒸事件」跟風 爭鮮、全家、壽司郎、全聯、7-ELEVEN統統蹭一波

「你看起來就像茶碗蒸」這句話成了最新熱門話題！ 始自台北市某迴轉壽司店，12日深夜爆發肢體衝突，2名刺青男和2名戴眼鏡男子在店內互相叫囂，之後還跑到一樓騎樓互毆，警方獲報到場制止並逮捕。在雙方對話中不時嗆出「你就像茶碗蒸」，這句話網友引爆討論，腦筋動得快的業者們，也紛紛機智地跟風話題，甚至推出了「超派價格」促銷優惠。

●爭鮮集團

圖/摘自爭鮮臉書粉絲頁

這波事件經網友查出苦主是「爭鮮迴轉壽司 忠孝店」，業者趁機把握行銷好機會，「爭鮮」臉書先是舉辦留言抽獎「200個茶碗蒸等你拿」活動，「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉」，遊戲規格包括要寫「#長得像茶碗蒸錯了嗎」。更在下週推出「MAGiC TOUCH！海鮮茶碗蒸內料超澎“派”，10/16(一) ～10/20(五)連續5天價格熊“派”價50元 (原價60元）」

●全家便利商店

全家小編也發文寫下「全家的茶碗蒸最好吃」。

圖／翻攝自全家FamilyMart臉書粉絲團

●7-ELEVEN

7-ELEVEN則PO出自家2款茶碗蒸照片，寫下「7-11茶碗蒸，您愛哪一味？」

圖／翻攝自7-ELEVEN臉書

●壽司郎

壽司郎跟風PO文：「@All 要打去練舞室打，要吃茶碗蒸來壽司郎」

圖／翻攝自台湾スシロー 台灣壽司郎臉書專業

●全聯福利中心

有眼尖的網友則是發現在全聯賣場的貨架上最新的廣告文宣，發文至「全聯消費經驗老實說」臉書社團，照片中可見「不管你長得像不像茶碗蒸，茶碗蒸現在6杯特價喔」、「雞肉玉米茶碗蒸，6入原價210元，爆殺價179元。數量有限，售完為止」。

圖／翻攝「全聯消費經驗老實說」臉書社團

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