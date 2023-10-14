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10元爽吃日式豬排！ 10月美食好康限定 輸入優惠碼「免費吃堡」、炸雞桶「買一送一」
10月美食好康追起來！ 一口氣為大家整理近期的美食優惠情報，喜歡日式豬排的朋友別錯過日本名店「萬顆腰內豬排」特價優惠，速食美味的小確幸，只要輸入指定代碼，可多吃「原味小華堡」1顆，以及週末聚會少不了的「炸雞桶」買一送一，好康追起來！
「靜岡勝政日式豬排」歡慶來台10週年，自10月18日至10月27日推出「10週年大感謝祭」，只要點套餐一份即可享10元加購原價60元的腰內豬排一顆，包括南港環球店、統一時代店、大直美麗華店、遠東SOGO天母店、誠品新店店、林口三井店，以及桃園中壢大江店、台中中友店，全台8店舖預計共送出10,000顆腰內豬排。
漢堡王「10月華堡日」開跑，即日起至10月18日，只要於官網下單指定華堡系列套餐「華堡套餐、辣味華堡套餐、雙層華堡套餐、辣味雙層華堡套餐、三層華堡套餐、辣味三層華堡套餐」，並輸入優惠碼「LOVEBK」，選定10月18日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐贈送不限量，須注意部分門市不參與活動。
拿坡里即起至11月2日前也祭出「炸雞桶買1送1」優惠，期間只要購買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，酷樂雞腿桶內含6隻棒腿、滋汁腿排桶也有6塊微辣雞腿排，一次就能爽吃雞腿、腿排，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定販售。
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