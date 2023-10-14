快訊

侯友宜首場造勢晚間登場 國民黨重兵壓境拚輪替

美國能同時打贏中俄「兩場戰爭」？ 陸專家：沒這能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10元爽吃日式豬排！ 10月美食好康限定 輸入優惠碼「免費吃堡」、炸雞桶「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

10月美食好康追起來！ 一口氣為大家整理近期的美食優惠情報，喜歡日式豬排的朋友別錯過日本名店「萬顆腰內豬排」特價優惠，速食美味的小確幸，只要輸入指定代碼，可多吃「原味小華堡」1顆，以及週末聚會少不了的「炸雞桶」買一送一，好康追起來！

圖／勝政日式豬排提供
圖／勝政日式豬排提供

「靜岡勝政日式豬排」歡慶來台10週年，自10月18日至10月27日推出「10週年大感謝祭」，只要點套餐一份即可享10元加購原價60元的腰內豬排一顆，包括南港環球店、統一時代店、大直美麗華店、遠東SOGO天母店、誠品新店店、林口三井店，以及桃園中壢大江店、台中中友店，全台8店舖預計共送出10,000顆腰內豬排。

漢堡王「10月華堡日」開跑，即日起至10月18日，只要於官網下單指定華堡系列套餐「華堡套餐、辣味華堡套餐、雙層華堡套餐、辣味雙層華堡套餐、三層華堡套餐、辣味三層華堡套餐」，並輸入優惠碼「LOVEBK」，選定10月18日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐贈送不限量，須注意部分門市不參與活動。

小華堡也有機會免費嘗。圖/漢堡王提供
小華堡也有機會免費嘗。圖/漢堡王提供

拿坡里即起至11月2日前也祭出「炸雞桶買1送1」優惠，期間只要購買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，酷樂雞腿桶內含6隻棒腿、滋汁腿排桶也有6塊微辣雞腿排，一次就能爽吃雞腿、腿排，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定販售。

圖／摘自拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供
圖／摘自拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供

延伸閱讀：

少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好

週末開逛新夜市！ 「台中漁人町、台南大益、屏東新潮州」 中南部3處新興美食小吃踩點去

豬排 炸雞 拿坡里 漢堡王 三井

相關新聞

超派促銷！ 「茶碗蒸事件」跟風 爭鮮、全家、壽司郎、全聯、7-ELEVEN統統蹭一波

「超派」促銷！ 茶碗蒸事件跟風 爭鮮、全家、壽司郎、全聯、7-ELEVEN統統蹭一波

10元爽吃日式豬排！ 10月美食好康限定 輸入優惠碼「免費吃堡」、炸雞桶「買一送一」

10月美食好康追起來！ 一口氣為大家整理近期的美食優惠情報，喜歡日式豬排的朋友別錯過日本名店「萬顆腰內豬排」特價優惠，速食美味的小確幸，只要輸入指定代碼，可多吃「原味小華堡」1顆，以及週末聚會少不了的

少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好

少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好

茶碗蒸長這樣！爭鮮霸氣送200個 網友笑翻：小編該加薪

「你就像茶碗蒸！」這句話讓原本的社會新聞，成了家喻戶曉熱烈討論的新話題，爭鮮昨在臉書發文公告「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣...

「全家」很會！「茶碗蒸」之亂 超商貼文吸萬名網友狂讚喊「想吃」

昨晚（10月12日）深夜北市一間迴轉壽司店傳出打架事件，兩幫客人疑似因點「茶碗蒸」而互看不順眼，消息一出，被說「...

全台最難訂2餐廳主廚坐鎮、9職人聯手！晶英尋味今上菜

全台最難訂的兩大餐廳主廚：RAW江振誠與AKAME彭天恩今晚聯手，共9大職人同步上菜，從五感出發，餐酒、樂音、服務與美感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。