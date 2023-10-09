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網友不買單！「超派炸雞」汐止店被出征 總部聲明遭洗版被酸：倒此一油

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／超派炸雞粉絲頁
圖／超派炸雞粉絲頁

「超派炸雞」日前被知名實況主Toyz踢館，意外拍到員工疑似偷倒廢油，引發爭議。而有廢油疑慮的「超派炸雞」為新竹巨城店，沒想到汐止店竟遭負評連坐，湧入大量一星評論，而汐止店也貼出店面環境照片自證，聲明「很在意食物的品質」。

超派炸雞汐止店被負評灌爆，PO出環境照自證清白。圖／超派炸雞汐止店粉絲頁
超派炸雞汐止店被負評灌爆，PO出環境照自證清白。圖／超派炸雞汐止店粉絲頁

「超派炸雞」新竹巨城店「倒廢油」一事引爭議，連鎖影響到汐止店，超派炸雞汐止店專頁PO文表示，10/7評論被一星灌爆，並為證明清白，特別發出環境衛生示意圖，強調「汐止店也是很在意食物的品質」，但仍有網友不買帳回應「越描越黑」、「老闆保重，超派」。

受到負面事件發酵，「超派人生」發出超派炸雞品牌總部聲明，除了致歉外，更提出三點自清，強調廢棄油會經由相關回收商家處理、所有店家皆安裝符合法規截油槽設備，以及針對新竹巨城店再度說明，是因屋齡老舊、水管太細造成淹水回流等，並非刻意將油渣倒入水溝。然而，該聲明一出竟導致反效果，湧入大量評論，被網友酸「倒此一油，超派～」。

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