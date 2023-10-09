每一口都不一樣？全家「紫薯霜淇淋」像古早味餅乾 網熱議：看顏色沒買錯

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者黃筱晴攝影、全家便利商店提供
圖／記者黃筱晴攝影、全家便利商店提供

居然是這味！全家便利商店最新「金ㄟ紫薯霜淇淋」再掀打卡潮，粉紫外型吸睛好拍超夢幻，吸引不少人嘗鮮開吃。近日，有網友分享到臉書社團，表示味道極似「咖啡孔雀捲心酥」引發熱議，也有網友認為「像某一種古早味餅乾」、「有淡淡的沖繩地瓜味道」。

全家便利商店自10/4起推出韓國秋日正當時的「金ㄟ紫薯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自10/4起推出韓國秋日正當時的「金ㄟ紫薯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家「紫薯霜淇淋」於10/4正式開賣，不少網友手刀打卡並分享口感，有網友在臉書社團PO文，覺得紫薯霜淇淋吃起來像「咖啡孔雀捲心酥」，每吃一口都心存懷疑，再看一下霜淇淋顏色才確定沒買錯，意外吸引其他網友留言「超像，有咖啡味」、「沒錯，我是加金萱後有咖啡味」等表示認同，另有網友認為味道像「烤地瓜」、「布丁雪糕」、「第一口像咖啡牛奶，第二口像地瓜」。

圖／乖乖官網
圖／乖乖官網

值得一提的是，「金ㄟ紫薯霜淇淋」選用瓜瓜園國產紫薯，吃得到「地瓜蜜」滋味，因此會帶有些許焦糖味。此外，即日起至10/11，全家「金ㄟ紫薯霜淇淋」限時特價45元，另至10/10則有全家APP隨買跨店取「霜淇淋5支168元」的快閃優惠。

記者黃筱晴／攝影
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