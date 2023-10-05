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全台僅三間要打卡！藏壽司「卡娜赫拉門市」限定登場 「夢幻海味」新品這日開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／藏壽司提供
圖／藏壽司提供

最萌粉色炫風來襲！時常推出聯名扭蛋的人氣「藏壽司」將於10/6起推出多達13款的「卡娜赫拉的小動物扭蛋」，特賞「粉紅兔兔玉子燒吊飾」更是隱藏版必蒐藏。不僅如此，藏壽司也特別於北中南共三家門市打造限定布置，一路從路口至座席都看得到P助和粉紅兔兔的身影，候位也不嫌無聊啦！

藏壽司將於10/6起推出13款「卡娜赫拉的小動物扭蛋」。圖／藏壽司提供
藏壽司將於10/6起推出13款「卡娜赫拉的小動物扭蛋」。圖／藏壽司提供

圖／藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司粉絲頁

「卡娜赫拉的小動物」攻佔藏壽司，除了於10/6推出13款結合壽司元素與卡娜赫拉的爆萌扭蛋外，藏壽司同步打造期間限定「卡娜赫拉門市」，分別有台北中山南西店、台中惠文路店及高雄岡山店等三間門市，不論是戶外窗貼、大門入口、室內等候區、客席座位，還是結帳收銀都能看到P助和粉紅兔兔的可愛身影，邀請大家一同拍照留念，打卡限定的粉嫩布置。

圖／藏壽司粉絲頁
圖／藏壽司粉絲頁

命中率僅有1/500的「粉紅兔兔玉子燒吊飾」。圖／藏壽司提供
命中率僅有1/500的「粉紅兔兔玉子燒吊飾」。圖／藏壽司提供

此外，藏壽司將自10/13起推出「秋旬海味」主題新品，包含大葉明太子小貝柱、炙烤照燒花枝、蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵等3款夢幻海味，準備呼叫海鮮控開吃啦！

藏壽司將於10/13推出「秋旬海味」主題餐點。圖／藏壽司粉絲頁
藏壽司將於10/13推出「秋旬海味」主題餐點。圖／藏壽司粉絲頁

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藏壽司 烏龍麵 海鮮

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