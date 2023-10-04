快訊

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵日本羽球美少女 亞運最後一舞止步16強

諾貝爾化學獎得主名單提早外洩？瑞典皇家科學院：尚未做出正式決定

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋人暴動了！超人氣日本拉麵「一風堂」插旗板橋環球祭「拉麵買1送1」 大谷翔平都讚聲還不吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／一風堂台灣粉絲專頁
圖／一風堂台灣粉絲專頁

呼叫板橋拉麵控！被大谷翔平提及再掀一波開吃熱潮的日本拉麵連鎖品牌「一風堂」在台灣設有多個據點，而台灣門市又再加一，將於10/5在Global Mall環球板橋盛大開幕，並祭出開幕當日「拉麵買一送一」，共有四彈優惠活動，一直到10/20都能享好康大吃特吃。

圖／一風堂台灣粉絲專頁
圖／一風堂台灣粉絲專頁

來自福岡博多的「一風堂」再展店！本次首度進軍板橋，落腳Global Mall環球板橋，並於10/5開幕首日推出第一彈優惠「白丸元味」買一送一，限前100組；好禮第二彈為開幕期間限定「限量福袋」，內含日本直送的獨家拉麵碗、拉麵禮盒等多種好物；第三彈則自10/6起至10/10開跑，凡點購任一款拉麵即贈「一風堂自家製煎餃(小)兌換券」乙張；最後於10/11至10/20則推出消費滿888元就送「唐揚炸雞(小)兌換券」乙張，邀請拉麵控們在這個10月朝聖開吃。

圖／一風堂台灣粉絲專頁
圖／一風堂台灣粉絲專頁

圖／一風堂台灣粉絲專頁
圖／一風堂台灣粉絲專頁

此外，由網路溫度計統計整理10大網友最常討論的日本拉麵店中，「一風堂」也是榜上有名，佔據第五位，原味豚骨高湯「白丸」、添加香油和辣味噌的「赤丸」及加入辛香料、碎核桃特製而成的「辣肉味噌」等3款招牌拉麵也深受饕客喜愛與推崇。現在板橋人不用跑到台北，也免去新莊，在板橋環球就能吃到啦！

圖／一風堂台灣粉絲專頁
圖／一風堂台灣粉絲專頁

一風堂 板橋環球店 開幕優惠資訊

開幕日：10月5日

【好禮第一彈】

10/5 開幕首日「白丸元味」買一送一（限量100組，號碼牌發完為止）

【好禮第二彈】

開幕期間限定「限量福袋」888元｜含日本直送‧獨家拉麵碗、拉麵禮盒等多項好禮（限量10組，每人限購1組）

【好禮第三彈】

10/06-10/10 點購任一款拉麵即贈「一風堂自家製煎餃(小)兌換券」1張

【好禮第四彈】

10/11-10/20 消費滿888元即贈「唐揚炸雞(小)兌換券」1張

圖／一風堂台灣粉絲專頁
圖／一風堂台灣粉絲專頁

延伸閱讀：

拉麵控手刀衝！米其林一星拉麵「森麵堂」插旗台北 饕客激推「雞白湯拉麵」 慶開幕再贈小菜及飲料

壽司郎又變拉麵店！北海道「信玄味噌拉麵」限定上桌

拉麵 買一送一 饕客 炸雞

相關新聞

板橋人暴動了！超人氣日本拉麵「一風堂」插旗板橋環球祭「拉麵買1送1」 大谷翔平都讚聲還不吃爆

板橋人嗦拉麵囉！由網友選出的超人氣日本拉麵Top10中的「一風堂」進軍板橋，將於10/5正式開幕，並同步祭出探店必吃「經典拉麵買一送一」的超值優惠，為慶開幕共推出四彈活動誠意滿滿。板橋拉麵控快手刀衝啦！

「大河牧場漢堡排」進駐南港！開幕首5日買1送2，按讚再送可爾必思

全新漢堡排進駐南港環球購物中心！米塔集團旗下「大河牧場漢堡排專売」以Ｑ彈手工漢堡排定食為主打，10/2正式開幕並推出5天「買一送二」獨特優惠，按讚再送可爾必思一杯！

台北人要吃爆！日本爆紅的「繡球花霜淇淋」快閃台北 「鮮奶、抹茶霜淇淋」打卡開吃限時一個月

日本超人氣繡球花霜淇淋來了！洗版IG的「甜村天然手作」帶著超夯「繡球花霜淇淋」快閃台北，進駐中山商圈，提供兩種吃不膩的經典口味，台北人準備吃爆啦！

新店人喜迎新北最大商場「裕隆城」滿足一日生活圈

新店近日最有話題的大事件，當屬籌備多年的「YES!LIFE裕隆城」正式開幕，占地3.3萬坪的裕隆城讓新店人迎來第一座大型...

板橋必吃「黑金滷肉飯」回來了！ 板橋「大碗公羊肉」10／9重新開業 老饕們讚爆

板橋必吃「黑金滷肉飯」回來了！ 板橋「大碗公羊肉」10／9重新開業

北投三大人氣牛肉麵之一！湯頭濃郁肉大塊，牛肉軟到根本不用咬

udn走跳美食／Irene 北投有超多知名牛肉麵，吳家牛肉麵、志明牛肉麵以及粟家牛肉麵可說是三大人氣牛肉麵店，每每經過吳家牛肉麵總是擠爆店門口，這回吃的聽說是在地人會吃的粟家牛肉麵，雖然人潮沒有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。