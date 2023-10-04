板橋人暴動了！超人氣日本拉麵「一風堂」插旗板橋環球祭「拉麵買1送1」 大谷翔平都讚聲還不吃爆

呼叫板橋拉麵控！被大谷翔平提及再掀一波開吃熱潮的日本拉麵連鎖品牌「一風堂」在台灣設有多個據點，而台灣門市又再加一，將於10/5在Global Mall環球板橋盛大開幕，並祭出開幕當日「拉麵買一送一」，共有四彈優惠活動，一直到10/20都能享好康大吃特吃。

圖／一風堂台灣粉絲專頁

來自福岡博多的「一風堂」再展店！本次首度進軍板橋，落腳Global Mall環球板橋，並於10/5開幕首日推出第一彈優惠「白丸元味」買一送一，限前100組；好禮第二彈為開幕期間限定「限量福袋」，內含日本直送的獨家拉麵碗、拉麵禮盒等多種好物；第三彈則自10/6起至10/10開跑，凡點購任一款拉麵即贈「一風堂自家製煎餃(小)兌換券」乙張；最後於10/11至10/20則推出消費滿888元就送「唐揚炸雞(小)兌換券」乙張，邀請拉麵控們在這個10月朝聖開吃。

圖／一風堂台灣粉絲專頁

圖／一風堂台灣粉絲專頁

此外，由網路溫度計統計整理10大網友最常討論的日本拉麵店中，「一風堂」也是榜上有名，佔據第五位，原味豚骨高湯「白丸」、添加香油和辣味噌的「赤丸」及加入辛香料、碎核桃特製而成的「辣肉味噌」等3款招牌拉麵也深受饕客喜愛與推崇。現在板橋人不用跑到台北，也免去新莊，在板橋環球就能吃到啦！

圖／一風堂台灣粉絲專頁

一風堂 板橋環球店 開幕優惠資訊

開幕日：10月5日

【好禮第一彈】

10/5 開幕首日「白丸元味」買一送一（限量100組，號碼牌發完為止）

【好禮第二彈】

開幕期間限定「限量福袋」888元｜含日本直送‧獨家拉麵碗、拉麵禮盒等多項好禮（限量10組，每人限購1組）

【好禮第三彈】

10/06-10/10 點購任一款拉麵即贈「一風堂自家製煎餃(小)兌換券」1張

【好禮第四彈】

10/11-10/20 消費滿888元即贈「唐揚炸雞(小)兌換券」1張

圖／一風堂台灣粉絲專頁

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