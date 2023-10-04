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白飯之亂最終章！ 熱炒店「房東不續租」 老闆求酸民高抬貴手：你們贏了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝大道創意宴會館粉專
圖／翻攝大道創意宴會館粉專

今年7月一度沸沸揚揚的「白飯之亂」事件又有新進程，北科大資財營學生7月前往一間熱炒店用餐，因白飯供應問題鬧翻，引發白飯之亂社會事件，熱炒店一度停業，之後復業重新出發，還是不斷遭到酸民騷擾，今（4）日王老闆也無奈在臉書上透露「房東不續租」，更求酸民高抬貴手「您們贏了開心了吧！」

眾以為「白飯之亂」告一段落，但老闆卻在臉書透露，三個月來被人檢舉超過10件，連貼個徵才的廣告卻也被出征，讓他嘆「我真的好累」。10/4下午大道熱炒店老闆在個人臉書上發文：「各位酸民們您們贏了開心了吧！今日接獲房東通知，因為麻煩太多所以本期合約到期就不再續租了，爾後剩下不多的時間就請各位高抬貴手，讓我們團隊安心把剩下時間做完吧」。

大道創意宴會與北科大學生鬧出「白飯之亂」。圖／摘自大道創意宴會館臉書粉絲團。
大道創意宴會與北科大學生鬧出「白飯之亂」。圖／摘自大道創意宴會館臉書粉絲團。

回顧本起北科大學生與大道創意熱炒老闆的「白飯之亂」事件，因學生不滿店內白飯供應不足，跑到店家Google留下好幾個一星評價，引發老闆不滿，事件也在網路社群上發酵。後續北科大資材營總召再度發出影片表示遭遇不當指控，雙方各持己見，最後老闆宣布，自7/16起無限期暫停營業，並配合各機關單位稽查，隨後在8月中旬復業，不料今又再傳出老闆宣布「房東不續租」的消息。

圖／翻攝大道熱炒店老闆臉書
圖／翻攝大道熱炒店老闆臉書

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