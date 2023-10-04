老味道回來了！新營老字號「金門鍋貼蛋餅」強勢回歸 復業第1天即掀排隊人龍

老味道回來了！因老老闆退休而休息好一陣子的在地人早餐排隊老店「金門鍋貼蛋餅」於10/1起恢復營業，提供顧客營養又飽足的元氣早餐，從店名就得知店家主打鍋貼和蛋餅，以及許多不同的美食組合，許多人看到復業的好消息，感動直呼「終於開了，懷念的蛋餅」、「味道都沒變，讚啦」。

圖／摘自新營金門鍋貼蛋餅粉絲頁

在台南新營經營超過40年的中式早餐店「金門鍋貼蛋餅」自10/1起重新營業，主打招牌鍋貼及蛋餅，餅皮現桿現煎，口感微脆，樸實又純粹的滋味是不少新營人一天的動力來源。特別是包入油條的「蛋餅油條」不僅吃得到蛋餅的鹹香，夾入脆口油條讓人一吃上癮，再配上一杯豆漿或紅茶，經典中式早餐完美呈現。

圖／摘自新營金門鍋貼蛋餅粉絲頁

圖／摘自新營金門鍋貼蛋餅粉絲頁

據網友分享，開業首日的頭香顧客5點就開始排隊，令他好奇是買了幾份這麼拚，許多新營人手刀朝聖，表示「還是記憶中的好味道！希望不要再關了」、「新營記憶中的老味道」。此外，也有網友提到曾經撲空好幾次，甚至為了吃願意飛一趟金門，現在在新營就能重溫好滋味，不吃一波怎麼可以！耐心排隊就為這一味。

圖／摘自新營金門鍋貼蛋餅粉絲頁

新營金門鍋貼蛋餅

地址：台南市新營區中華路18之3號

營業時間：6:00～售完為止（週二、五公休）

新營金門鍋貼蛋餅粉絲頁

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