台中「老井燒肉」無預警停電！　業者宣布請客：21組客人「全部免單」

台中是燒肉界的一級戰場！ 曾被不少網友指稱為好吃度更勝屋馬的「老井極上燒肉」，10/3(昨)晚間發生無預警停電，導致顧客們的燒肉消夜瞬間成了燭光晚餐，為顧及消費者們的權益，店家當下即宣布現場的「21組客人全部免單」，統統由老井燒肉請客！

據《ETtoday新聞雲》報導指出，老井極上燒肉台中崇德店在10/3晚間10點多發生停電，評估後短時間無法修復電力問題，且考量安全以及用餐舒適性，店家當場宣布店家請客21組客人，雖約莫損失10萬元餐費，但仍感謝消費者的體諒。

圖／翻攝老井極上燒肉粉專

店家更透露，由於台中崇德店電力設備異常直到今天上午9點才逐漸修復，備料、整理作業都延遲到上午才繼續，因此已將10/4原本預約中午到崇德店用餐的顧客轉到台中美村店用餐。而崇德店今日營業時間則延後到下午5點才開始。

熱門時段總是一位難求的「老井極上燒肉」，是台中必吃知名燒肉店之一，有最早的台中崇德店門市、台中美村路門市，後續更跨出台中到竹北設立分店共3家，GOOGLE破萬則評論高達4.8星，除了提供極致肉品燒烤服務，也更加在意消費者的舒適體驗，因此停電後霸氣決議讓客人全數免費用餐。

圖／翻攝老井極上燒肉粉專

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