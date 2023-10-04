快訊

亞運羽球／戴資穎爆冷不敵日本羽球美少女 亞運最後一舞止步16強

諾貝爾化學獎得主名單提早外洩？瑞典皇家科學院：尚未做出正式決定

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「niko and …」 慶祝6週年與ALPHA DOGS聯名推熱狗堡！還有巧克力起司蛋糕奶昔

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／niko and taiwan提供
圖／niko and taiwan提供

知名服飾品牌「niko and … 」即將慶祝六週年，為了慶祝這一里程碑，推出超狂聯名，特地與台北熱門熱狗堡專賣店「ALPHA DOGS」攜手合作，帶來了一場前所未有的美食聯名餐飲。

圖／niko and taiwan提供
圖／niko and taiwan提供

提到「ALPHA DOGS」，以其經典的藍黃色調和懷舊風格而聞名，不僅店面設計如此，連包裝紙袋、飲料杯等細節都充滿了美式校園情懷。赤峰街上林立著古老的建築，這裡的氛圍則充滿了青春活力，成為妝點美食探索的加分條件。

圖／niko and taiwan提供
圖／niko and taiwan提供

圖／niko and taiwan提供
圖／niko and taiwan提供

此次聯名合作以「niko and …」 的經典黑白Logo為靈感，並融合了ALPHA DOGS標誌性的狗狗圖像和美式風格，旨在為顧客呈現一場同時滿足味覺和視覺的饗宴。

niko and … x ALPHA DOGS 聯名餐點

活動期間：2023年9月29日（五）至2023年11月5日（日）

活動地點：

1. niko and ... TAIPEI 旗艦店：台北市大安區忠孝東路四段142號1樓

2. ALPHA DOGS：台北市大同區赤峰街49巷18號2樓

聯名品項：

1. 經典竹炭熱狗堡 售價130元

2. Mac n Cheese竹炭脆脆熱狗堡 售價145元

3. 巧克力起士蛋糕奶昔 售價150元

圖／niko and taiwan提供
圖／niko and taiwan提供

延伸閱讀：

萬聖節進駐南港！「六福萬怡」推沉浸式恐怖體驗「紅衣新娘房」快來試膽

烤肉吃膩換換口味！「咱們‘ 酸菜魚」插旗桃園 開幕8折優惠倒數快拿

巧克力 蛋糕 懷舊 起士

相關新聞

白飯之亂最終章！ 熱炒店「房東不續租」 老闆求酸民高抬貴手：你們贏了

白飯之亂最終章！ 熱炒店「房東不續租」 老闆求酸民高抬貴手：您們贏了

台中「老井燒肉」無預警停電！　業者宣布請客：21組客人「全部免單」

台中「老井燒肉」無預警停電！　業者宣布請客：21組客人「全部免單」

「niko and …」 慶祝6週年與ALPHA DOGS聯名推熱狗堡！還有巧克力起司蛋糕奶昔

知名服飾品牌「niko and … 」即將慶祝六週年，為了慶祝這一里程碑，推出超狂聯名，特地與台北熱門熱狗堡專賣店「ALPHA DOGS」攜手合作，帶來了一場前所未有的美食聯名餐飲。

挽肉と米、肉旨房、焱の挽肉衝上榜！大台北日式漢堡排熱門店家Top 9

現在最紅日本美食絕對就是「日式漢堡排」，今年，發跡東京的日式和風漢堡排專門店「挽肉と米」來台展店，許多媒體與社群網紅網美爭相發文介紹，開幕前夜吸引大量排隊人潮，有錢也不一定能訂到位！

熄燈倒數！柯震東、陳柏霖聯手打造 「FINELINE」歇業

由南瓜妮歌迷俱樂部主唱柯家洋攜手陳柏霖、柯震東等人共同開設的「FINELINE台北餐酒館」，才風光開幕不久，不料已經...

吃貨看過來！ 漢堡王爽吃63天 「12款買1送1」超殺優惠券 加碼吃激省「百元套餐」

吃貨看過來！ 漢堡王超殺優惠券「8大品項買1送1」 加碼吃激省「百元套餐」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。