「niko and …」 慶祝6週年與ALPHA DOGS聯名推熱狗堡！還有巧克力起司蛋糕奶昔

知名服飾品牌「niko and … 」即將慶祝六週年，為了慶祝這一里程碑，推出超狂聯名，特地與台北熱門熱狗堡專賣店「ALPHA DOGS」攜手合作，帶來了一場前所未有的美食聯名餐飲。

圖／niko and taiwan提供

提到「ALPHA DOGS」，以其經典的藍黃色調和懷舊風格而聞名，不僅店面設計如此，連包裝紙袋、飲料杯等細節都充滿了美式校園情懷。赤峰街上林立著古老的建築，這裡的氛圍則充滿了青春活力，成為妝點美食探索的加分條件。

圖／niko and taiwan提供

圖／niko and taiwan提供

此次聯名合作以「niko and …」 的經典黑白Logo為靈感，並融合了ALPHA DOGS標誌性的狗狗圖像和美式風格，旨在為顧客呈現一場同時滿足味覺和視覺的饗宴。

niko and … x ALPHA DOGS 聯名餐點

活動期間：2023年9月29日（五）至2023年11月5日（日）

活動地點：

1. niko and ... TAIPEI 旗艦店：台北市大安區忠孝東路四段142號1樓

2. ALPHA DOGS：台北市大同區赤峰街49巷18號2樓

聯名品項：

1. 經典竹炭熱狗堡 售價130元

2. Mac n Cheese竹炭脆脆熱狗堡 售價145元

3. 巧克力起士蛋糕奶昔 售價150元

圖／niko and taiwan提供

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